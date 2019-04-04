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/Здоровое питание

Ночной перекус грозит раком: выяснилось, как правильно есть, чтобы похудеть

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Для того, чтобы похудеть, не всегда следует урезать количество калорий. Не менее важно следить за временем приема пищи, ее качеством и размером порций.

К такому выводу ученых привел ряд исследований. Также выяснилось, что употребляемая нами пища прямо влияет не только на состояние нашего физического здоровья, но и на гормоны, передает "РИА Новости".

Четкий график питания

Ученые из университета Алабамы в Бирмингеме предлагают ориентироваться на циркадные ритмы.

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Ночной перекус грозит раком: выяснилось, как правильно есть, чтобы похудеть

"Согласно гипотезе исследователей, ранний завтрак позволяет значительно уменьшить стресс, достигающий максимума, судя по уровню соответствующего гормона кортизола, в восемь часов утра. Серотонин, отвечающий за хорошее настроение, и адреналин повышаются с 12 часов дня, а обменные процессы в организме в это время ускоряются. У человека возникает сильное чувство голода, потому полдень — наиболее подходящее время для обеда", — говорится в их исследовании.

Ночной перекус грозит раком

Согласно экспериментам специалистов Глобального института здоровья в Барселоне, привычка подкрепиться перед отходом ко сну повышает риск развития рака груди и простаты, что связывают с активностью различных гормонов, так как поздние приемы пищи сбивают эти ритмы и впоследствии способны вызывать рак.

Кроме того, поздний ужин негативно сказывается на мозге, утверждаю генетики из Университета Калифорнии, так как это может вызвать сбой в выработке некоторых белков — в том числе отвечающих за память и обучение.

Как сообщал OBOZREVATEL, выяснилось, что пиво помогает в борьбе с лишним весом, повышенным кровяным давлением и диабетом.

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