Ночной дожор: врач дал советы по усмирению аппетита

Периодическим желанием подкрепиться в кровати грешил каждый. Но случается, что приступы ночного голода накатывают практически каждую ночь, не давая уснуть.

Такие "дожоры" становятся настоящей проблемой, ведь оставляют след не только на фигуре, но и внешности в целом, качестве сна и состоянии нервной системы соответственно.

Диетолог Александр Ворошилов поделился с MedOboz несколькими секретами, которые помогут ликвидировать приступы голода и избавиться от привычки паломничать к холодильнику по ночам.

Приступы ночного голода знакомы каждому Inmyroom

На ужин меньше пряностей и соли

Чтобы уменьшить вероятность голодных приступов ночью, ни в коем случае не пропускайте ужин. Старайтесь есть за 2-3 часа до сна. При этом выбирайте блюда, приготовленные с минимальным количеством пряностей, специй и соли – все эти улучшители вкуса стимулируют выработку желудочного сока и усиливают аппетит во время самой трапезы, а также могут вызывать чувство голода даже спустя несколько часов после еды.

Хотите есть – чистите зубы

Отправляйтесь чистить зубы прямо перед сном (а также если вы вдруг проснулись ночью с желанием перекусить), используя при этом мятную зубную пасту. Она временно "выключит" рецепторы во рту, отвечающие за восприятие вкусов, потому аппетит отступит минимум час, и у вас будет шанс крепко уснуть.

К тому же, сработает еще и внутренняя установка: "Зубы чистят после еды". Так что после ночной гигиены рта мозговые центры, отвечающие за передачу сигналов о голоде, на время будут обмануты.

Держите воду у кровати

При внеплановом приступе голода, выпейте чашку воды (заранее поставьте рядом с кроватью, чтобы не идти за ней на кухню). Вода поможет слегка заполнить желудок, создав ощущение псевдосытости. Более того, ночной голод легко перепутать с обычной жаждой, потому выпив воды, тяга к холодильнику пропадет.

Давите на живот

Когда "все бурлит" и "сосет под ложечкой", пора приступить в физическим методам укрощения голода. Ведь такое состояние является признаком того, что желудок начал активно вырабатывать пищеварительные вещества, которые и провоцируют недомогание. Нейтрализовать их поможет незамысловатый прием.

Так, встаньте ровно, расправьте плечи. Ладони разместите на животе одну на другой. На вдохе сильно втяните живот, подталкивая его руками, задержите дыхание на пару секунд. Затем выдохните и расслабьтесь. Повторите все 10 раз.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какой диеты стоит придерживаться, чтобы не болеть гриппом.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!