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Никаких гамбургеров: выяснились продукты, вызывающие рак

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Между вредной пищей и онкологическими заболеваниями существует прямая связь. Поэтому важно ограничить потребление жирного, фастфуда, полуфабрикатов, красного мяса и сахара.

К такому выводу пришли специалисты Всемирного фонда исследований рака, опубликовав результаты своей работы на официальной странице учреждения в сети.

"Имеются убедительные доказательства того, что рацион, в который входит большое количество "фаст-фудов" и других обработанных пищевых продуктов с высоким содержанием жира, крахмалов или сахаров (так называемая диета западного типа) есть причиной избыточного веса. Повышенная жировая масса является причиной многих видов рака", - сказано в докладе ученых.

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"Фаст-фуд" - это легкодоступные полуфабрикаты, которым свойственна тенденция потребляться часто и в больших количествах", - предупреждают они.

Ожирение, утверждают исследователи, способствует развитию 12 типов онкологии, а именно рака печени, яичников, предстательной железы, желудка, полости рта и глотки, кишечника, молочной железы, желчного пузыря, почек, пищевода, поджелудочной железы и матки.

Ученые представили ряд рекомендаций, позволяющих избежать повышенного риска развития злокачественных опухолей.

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Кроме физической активности, нужно соблюдать диету со значительным содержанием овощей, фруктов, цельнозерновых и бобовых продуктов. Также важно отказаться от алкоголя и пищевых добавок.

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