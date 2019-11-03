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/ Здоровое питание

"Никаких бутербродов!" Диетолог раскрыла секрет идеального завтрака

1.5т Читать материал на украинском

Известный диетолог Виктория Кляуз считает, что в вопросе выбора идеального завтрака не существует единого шаблона. Ведь все мы разные, со своим режимом и рабочим графиком.

Однако есть продукты, употреблять которые утром не желательно. Советом она поделилась в своем Telegram-канале.

Как не странно, но, по словам эксперта, не принесут пользы сладкие йогурты, каши быстрого приготовления и даже мюсли. Глазурованные сырки, печенье и кофе — тоже под запретом. А уж о бутербродах с колбасой или варенных сосисках не может быть и речи.

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Диетолог раскрыла секрет идеального завтрака

Диетолог раскрыла секрет идеального завтрака

vesti.dp.ua

Диетолог отметила, что съеденного должно хватить примерно на 4-5 часов.

А если уже через час после завтрака вам опять хочется есть, то это и значит, что пора пересмотреть свое меню.

"Поэтому утром стоит комбинировать полезные жиры, долгие углеводы, белковые компоненты. Не забывайте включать сезонные овощи", — посоветовала Кляуз.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог Виктория Кляуз дала несколько важных практических советов относительно правильного питания. Она рассказала, сколько фруктов нужно есть и какой хлеб выбирать.

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Темы
Здоровье Диеты и фитнес
Теги
диета питание диетолог
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