"Нездоровое питание": диетолог предупредила о вреде популярного "зимнего" продукта

Консервированные овощи, особенно популярные в зимний сезон, содержат избыток соли, но при этом теряют витамины.

Об этом пишет в своем Telegram-канале врач-диетолог Виктория Кляуз. Врач отметила, что относится к консервированным овощам "неоднозначно", и предложила альтернативу.

"Овощи, просоленные, проваренные уже не содержат витамины или нужное количество клетчатки. А вот соли в них довольно много. Поэтому, если в вашем рационе 80% овощей – это консервация, то вы не на здоровом питании", – предупредила она.

По словам диетолога, замороженные овощи – неплохая альтернатива консервированным, хотя в момент приготовления количество клетчатки и витаминов в них снижается.

"И сезонные овощи – салаты из сырой свеклы, дайкона, тыквы, моркови, капусты, заправленные растительным маслом (оливковое, льнянное, тыквенное) по своей ценности гораздо лучше консервированных", – добавила Кляуз.

podrobnosti.ua

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