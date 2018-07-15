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Невозможно устоять: ученые рассказали, какие продукты вызывают наркотическую зависимость

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Исследования американских ученых показывают, что определенные продукты питания могут вызывать сильную зависимость, которую можно сравнить с наркотической.

Так, работники Университета Колорадо изучили воздействие 35 разных продуктов и блюд на человека, передает ТСН. В результате был создан список из 10 вкусных продуктов-наркотиков, от которых трудно отказаться.

Ученые назвали следующие блюда:

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  • пицца;

  • шоколад;

  • чипсы;

  • бисквиты;

  • мороженое;

  • жареная картошка;

  • чизбургеры;

  • недиетическая газировка;

  • пирожные;

  • сыр.

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Конечно, ученые не могли обойти стороной продукты, вызывающие минимальную зависимость. В такую категорию попали:

  • огурцы;

  • морковь;

  • бобы без соуса;

  • яблоки;

  • коричневый рис;

  • брокколи;

  • бананы;

  • форель;

  • кукуруза без сливочного масла или соли;

  • клубника.

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От такого растительного рациона вряд ли можно поправиться, к тому же он не вызывает зависимости, поэтому все желающие контролировать свой вес могут сделать для себя выводы из двух представленных рейтингов.

Ранее MEDOBOZ писал об обычных продуктах, вызывающих смертельно опасную болезнь.

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Темы
ПитаниеЗдоровье
Объект
продукты
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