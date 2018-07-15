Невозможно устоять: ученые рассказали, какие продукты вызывают наркотическую зависимость

Исследования американских ученых показывают, что определенные продукты питания могут вызывать сильную зависимость, которую можно сравнить с наркотической.

Так, работники Университета Колорадо изучили воздействие 35 разных продуктов и блюд на человека, передает ТСН. В результате был создан список из 10 вкусных продуктов-наркотиков, от которых трудно отказаться.

Ученые назвали следующие блюда:

Новости Назван самый опасный продукт в мире

пицца;

шоколад;

чипсы;

бисквиты;

мороженое;

жареная картошка;

чизбургеры;

недиетическая газировка;

пирожные;

сыр.

Конечно, ученые не могли обойти стороной продукты, вызывающие минимальную зависимость. В такую категорию попали:

огурцы;

морковь;

бобы без соуса;

яблоки;

коричневый рис;

брокколи;

бананы;

форель;

кукуруза без сливочного масла или соли;

клубника.

От такого растительного рациона вряд ли можно поправиться, к тому же он не вызывает зависимости, поэтому все желающие контролировать свой вес могут сделать для себя выводы из двух представленных рейтингов.

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