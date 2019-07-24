Главная Новости
Мова Язык
City Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Здоровое питание

Супрун развенчала миф о традиционных "закрутках" на зиму

Читать материал на украинском

Заготовки на зиму традиционным способом – не лучший способ сохранить полезные вещества овочей и фруктов.

О том, как здорово запасти витамины и нутриенты, на своей странице в Facebook рассказала и.о. Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

Приготовление варенья предусматривает использование большого количества сахара, который и так содержится в ягодах и плодах. Термическая обработка уменьшает полезные свойства, которые имеет свежий продукт.

Супрун развенчала миф о традиционных "закрутках" на зиму

Иллюстрация

Глава Минздрава предложила несколько альтернатив варенью: заморозка, сушка и приготовление пастилы.

"Ягоды и фрукты перед заморозкой надо помыть, возможно, перемолоть блендером и прогреть до 60-90 градусов на 1 минуту. Это помешает разрушению витаминов ферментами и лучше сохранит вкус. Сухие фрукты или пастила – хорошее и удобное дополнение к чаю или кофе на работе, а замороженное фруктовое пюре подойдет для овсянки", – посоветовала Супрун.

Супрун развенчала миф о традиционных "закрутках" на зиму

Иллюстрация

Чиновница также предупредила о вреде солений. Употребление большого количества соли особенно опасно для людей с гипертензией.

Супрун развенчала миф о традиционных "закрутках" на зиму

Иллюстрация

По рецепту часто использую аспирин, который может повысить риск желудочного кровотечения. Поэтому она рекомендует те же способы и для заготовки овощей.

Новости
Защищает от рака и помогает похудеть: Супрун раскрыла пользу доступного продукта

Ранее MedOboz писал, что в сладких газированных напитках, соках, энергетиках содержится большое количество сахаров. Их употребление может привести к сердечно-сосудистым болезням, ожирению или диабету.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Здоровье" на OBOZREVATEL.

Тема
Здоровье
Персона
Ульяна Супрун
Место
Украина
Теги
фрукт питание
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
3
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины