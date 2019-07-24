Супрун развенчала миф о традиционных "закрутках" на зиму

Заготовки на зиму традиционным способом – не лучший способ сохранить полезные вещества овочей и фруктов.

О том, как здорово запасти витамины и нутриенты, на своей странице в Facebook рассказала и.о. Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

Приготовление варенья предусматривает использование большого количества сахара, который и так содержится в ягодах и плодах. Термическая обработка уменьшает полезные свойства, которые имеет свежий продукт.

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Глава Минздрава предложила несколько альтернатив варенью: заморозка, сушка и приготовление пастилы.

"Ягоды и фрукты перед заморозкой надо помыть, возможно, перемолоть блендером и прогреть до 60-90 градусов на 1 минуту. Это помешает разрушению витаминов ферментами и лучше сохранит вкус. Сухие фрукты или пастила – хорошее и удобное дополнение к чаю или кофе на работе, а замороженное фруктовое пюре подойдет для овсянки", – посоветовала Супрун.

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Чиновница также предупредила о вреде солений. Употребление большого количества соли особенно опасно для людей с гипертензией.

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По рецепту часто использую аспирин, который может повысить риск желудочного кровотечения. Поэтому она рекомендует те же способы и для заготовки овощей.

Ранее MedOboz писал, что в сладких газированных напитках, соках, энергетиках содержится большое количество сахаров. Их употребление может привести к сердечно-сосудистым болезням, ожирению или диабету.

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