Несезонные овощи: безопасно ли их покупать

Зиму принято считать "бедным" сезоном на овощи и фрукты. Картофель, свекла, морковь, капуста, лук – в основном это все овощное разнообразие, которое появляется на украинских столах зимой. Мы опасаемся "нитратных" помидоров, с недоверием смотрим на "привозные" огурцы и обходим 10-й дорогой "ГМОшные" яблоки.

Зато миллионные прибыли от продаж биологически активных добавок демонстрируют высокую толерантность к синтетическим витаминам в любой сезон. Продажи БАДов растут ежегодно по всему миру. Для понимания ситуации: в 2018 году этот рынок составил почти 124 млрд долларов, а в 2023 году он составит более 205 млрд долларов. Но стоит акцентировать на этом постоянно: для здоровых людей, наиболее эффективный источник витаминов – это сбалансированное питание, а не витамины или добавки из аптеки.

Даже зимой нет научных оснований, чтобы ограничиваться только сезонными овощами и фруктами. Очень просто о зимнем рационе здорового человека читайте здесь.

Это правда, что в овощах и фруктах, которые выращивали не в сезон, больше нитратов. Но это еще не делает салат из помидоров и огурцов зимой опасным. Уровень и вред от нитратов и в зимних огурцах, и в ранних арбузах, преувеличены.

Чтобы получить действительно вредные концентрации нитратов, огурцы надо есть в чрезвычайно большом количестве, или съесть 2 килограмма шпината, например. Употребляйте разнообразные овощи и фрукты, но умеренно. Бедный рацион гораздо более вреден для здоровья, чем яблоко из супермаркета. Только не забывайте тщательно мыть все овощи, фрукты и зелень дома.

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Также мифом является то, что современные овощи и фрукты "уже не те". Возможно, этот миф выгоден производителям синтетических витаминов, но совсем не нашему с вами здоровью! Так, сорта яблок, бананов, помидоров меняются с годами. Наши бабушки и дедушки говорят правду, когда вспоминают, как в детстве ели другие помидоры по вкусу. Потому что тогда были другие сорта и другая вкусовая гамма. Но это изменение является естественным и не влияет на количество полезных составляющих в растениях.

Вкус меняется – общее состояние растений остается примерно одинаковым. А польза с той капусты, которую вы съедите, зависит больше не сорт, а от условий выращивания, почвы и условия хранения. Если фермер заботится о почве, дополняет состав гумусового слоя, микроэлементный состав и т.д., то с выращенными растениями тоже все будет хорошо. Но, если вы принесете капусту домой и она пролежит месяц в холодильнике, то продукт потеряет около половины витамина С. Поэтому старайтесь употреблять продукты свежими.

Кстати, употребление овощей и фруктов сырыми, совсем не гарантирует, что так лучше усвоятся все витамины. Некоторые вещества лучше усваиваются в сыром помидоре, некоторые в вареном. И так со всем. Питайтесь разнообразно и не ограничивайте себя в рационе даже зимой. Тем более, что именно в это время так хочется поесть.

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