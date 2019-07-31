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/ Здоровое питание

Необходимо каждому: из каких продуктов можно получить фолиевую кислоту

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Фолиевая кислота является важным микроэлементом, который влияет на формирование плода во время беременности уже с первых его дней.

Недостаток этого вещества негативно сказывается и на здоровье взрослых людей, поэтому при первых признаках дефицита нужно обратиться к врачу. Получить фолиевую кислоту можно из продуктов, в виде биоактивной добавки и кишечной флоры, написала в Instagram диетолог Виктория Клаус.

"Биодоступность этого элемента из продуктов и добавок разная, например, таблетка препарата натощак всасывается почти на 100%, а из еды – около 85%", – уточнила она.

Диетолог подчеркнула, что нужно внимательно относиться к дозировке. К примеру, есть таблетки, в которых содержится по 5 мг фолиевой кислоты, то есть по 1000 мкг. При этом суточная потребность для взрослого человека – 400 мкг, для беременных – 600 мкг, а для кормящих матерей – 500.

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Получить это вещество можно из таких продуктов: говяжья печень, шпинат, спаржевая фасоль, спаржа, салат, авокадо и брокколи.

Овощи

Овощи

Delfi

Фолиевая кислота - один из важных компонентов👆, который влияет на здоровье человека, начиная с самых ранних сроков беременности и закладки органов Не забывайте ставить ❤️, о важных нюансах ⬇️ ⠀ Получаем фолиевую кислоту из продуктов, бадов и кишечной флоры Биодоступность этого элемента из продуктов и добавок разная, например, таблетка препарата натощак всасывается почти на 100%, а из еды - около 85%🙀 ⠀ Есть упаковки с дозировкой 5мг в 1 таблетке, а ведь 1 мг=1000мкг❗️Для сравнения, суточная потребность в фолиевой кислоте - для взрослых 400мкг, беременных - 600мкг, кормящих мам 500мкг ⠀ При выявлении недостатка фолиевой кислоты стоит исключать недостаток других элементов, а также искать возможные причины нехватки - например, заболевания кишечника часто провоцируют дефициты в организме В такой ситуации просто прием бада проблему не решит🙅‍♀️ И конечно же, включаем в рацион продукты, богатые фолиевой кислотой: 🔸говяжья печень 🔸шпинат 🔸спаржевая фасоль 🔸спаржа 🔸салат 🔸авокадо 🔸брокколи ⠀ Сбалансированное питание основа здоровья и профилактика многих заболеваний, записывайтесь на онлайн консультацию - помогу разобраться во всех нюансах👩‍⚕️ А вы принимали фолиевую кислоту, на какеи показатели оринетировались? Рассказывайте ⬇️

Публикация от Диетолог онлайн ПП рацион (@dietolog_dr.klaus)

Как писал OBOZREVATEL, ученые выбрали из тысячи пищевых продуктов 100 самых питательных и полезных. Среди них есть рыба, орехи, брокколи, абрикосы, вишня, фасоль и даже петрушка с паприкой и перцем чили.

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