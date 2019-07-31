Необходимо каждому: из каких продуктов можно получить фолиевую кислоту

Фолиевая кислота является важным микроэлементом, который влияет на формирование плода во время беременности уже с первых его дней.

Недостаток этого вещества негативно сказывается и на здоровье взрослых людей, поэтому при первых признаках дефицита нужно обратиться к врачу. Получить фолиевую кислоту можно из продуктов, в виде биоактивной добавки и кишечной флоры, написала в Instagram диетолог Виктория Клаус.

"Биодоступность этого элемента из продуктов и добавок разная, например, таблетка препарата натощак всасывается почти на 100%, а из еды – около 85%", – уточнила она.

Диетолог подчеркнула, что нужно внимательно относиться к дозировке. К примеру, есть таблетки, в которых содержится по 5 мг фолиевой кислоты, то есть по 1000 мкг. При этом суточная потребность для взрослого человека – 400 мкг, для беременных – 600 мкг, а для кормящих матерей – 500.

Получить это вещество можно из таких продуктов: говяжья печень, шпинат, спаржевая фасоль, спаржа, салат, авокадо и брокколи.

Овощи Delfi

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