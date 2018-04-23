Немного про BCAA и как он важен для построения мышц

Branched-chain amino acids (BCAA) — аминокислоты с разветвленными цепочками.

"ВСАА smart" содержит 3 незаменимые аминокислоты (лейцин, валин и изолейцин), которые являются основным материалом для построения мышц.

Эти аминокислоты составляют 35% всех аминокислот в мышцах и принимают важное участие в процессах анаболизма и восстановления, обладают антикатаболическим действием, их прием способствует улучшению спортивных показателей. BCAA относится к незаменимым, так как они не могут синтезироваться в организме, поэтому человек может получать их только с пищей и специальными добавками.

BCAA выполняют сразу несколько полезных функций и могут применяться при наборе мышечной массы, при похудении, работе на рельеф, аэробных тренировках.

Эффект ВСАА может проявляться в виде:

ускорения синтеза белка, которое приводит к мышечному росту;

подавления катаболизма;

сжигания жира.

Классическое соотношение аминокислот (2:1:1)

Три аминокислоты объединены в один комплекс в оптимальном соотношении 2:1:1. Что обозначают эти цифры? Все довольно просто - эти цифры обозначают соотношение лейцина, изолейцина и валина относительно друг друга. Такая формула наиболее приближена к естественной, встречающейся в натуральных продуктах питания, таких как красное мясо, рыба, птица, молочные продукты. Употребляя "ВСАА smart" вы можете быть уверены, что получаете аминокислоты в "правильном" соотношении.

Основное преимущество - удобна форма! Суточная доза в двух таблетках.

В добавке "BCAA smart" содержится только высококачественное сырье, которое соответствует всем мировым стандартам качества. Каждая упаковка оснащена контролем первого вскрытия, двумерным матричным кодом с возможностью проверки подлинности с помощью QR-кода. Безопасность продукта подтверждена сертификатами качества.

Основным достоинством продукта является максимальное удобство его приема. "ВСАА smart" выпускается в форме жевательных таблеток (принимаются 1-2 раза в сутки до и после тренировки), что избавляет спортсмена от необходимости всюду носить с собой шейкеры или банки. Упаковка (рассчитана на 8 приемов) либо блистер не займут много места в сумке.

Также добавка "ВСАА smart" представлена в форме облонгов: по 60, 300 и 600 таблеток, для тех, кто привык именно к такой форме выпуска.

Жевательные таблетки выпускаются со вкусом апельсина. За счет этого в них практически отсутствует характерная для ВСАА горечь. "ВСАА smart" не содержит сахара, а для придания апельсинового вкуса использованы только натуральные французские ароматизаторы.

Комплекс аминокислот ВСАА в тройке лидеров спортивного питания. Без него не обойтись!