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/ Здоровое питание

"Неделя за неделей": раскрыт важный нюанс правильного питания

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Нет определенного количества времени, которое нужно для полноценного перехода на правильное питание. Для каждого человека этот вопрос – индивидуальный.

Об этом сообщила диетолог Виктория Кляуз на своей странице в Telegram. Она отметила, что правильное питание включает в себя отказ от вредной еды и наполнение рациона разнообразными полезными продуктами.

Кляуз написала, что, если же человек продолжает есть курицу и гречку, такое питание не можно назвать правильным. Важен баланс полезных веществ, а не только исключение вредных компонентов.

Правильное питание

Правильное питание

"Вопрос времени – индивидуален. Можно настроиться и за один день полностью изменить свой рацион, а можно постепенно, неделя за неделей, идти к полноценному правильному питанию", – подытожила диетолог.

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Названы самые полезные сухофрукты

Как сообщал OBOZREVATEL, Кляуз дала несколько важных практических советов относительно правильного питания. Она рассказала, сколько фруктов нужно есть и какой хлеб выбирать.

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