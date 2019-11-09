"Неделя за неделей": раскрыт важный нюанс правильного питания

Нет определенного количества времени, которое нужно для полноценного перехода на правильное питание. Для каждого человека этот вопрос – индивидуальный.
Об этом сообщила диетолог Виктория Кляуз на своей странице в Telegram. Она отметила, что правильное питание включает в себя отказ от вредной еды и наполнение рациона разнообразными полезными продуктами.
Кляуз написала, что, если же человек продолжает есть курицу и гречку, такое питание не можно назвать правильным. Важен баланс полезных веществ, а не только исключение вредных компонентов.
Правильное питание
"Вопрос времени – индивидуален. Можно настроиться и за один день полностью изменить свой рацион, а можно постепенно, неделя за неделей, идти к полноценному правильному питанию", – подытожила диетолог.
Как сообщал OBOZREVATEL, Кляуз дала несколько важных практических советов относительно правильного питания. Она рассказала, сколько фруктов нужно есть и какой хлеб выбирать.
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