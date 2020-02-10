Не только шоколад: названы продукты, которые улучшают настроение

Не секрет, что продукты, которые мы едим, влияют на наше расположение духа. И дело не только в гастрономическом удовольствии, а и в составе самих продуктов – некоторые из веществ влияют на уровень гормонов и состояние нервной системы.

Семейный врач Наталья Деменко рассказала MedOboz, какие продукты нужно есть, чтобы настроение всегда было приподнятым и радостным.

Диета для счастья существует Женское счастье

Хурма

Всего лишь одна съеденная в день хурма насытит организм магнием, который успокоит нервы и подарит здоровый сон, а глюкоза и фруктоза из ее состава обеспечат прилив бодрости.

Если разрезать хурму на кружочки, она будет похожа на маленькие солнышки в вашей тарелке. Ну как от такого не поднимется настроение?

Инжир

Инжир – один из немногих плодов, который чаще всего попадает к нам на стол в сушеном виде. Но и это не мешает ему влиять на наше состояние, в том числе и на хорошее расположение духа. Благодаря фруктозе инжир быстро устраняет умственную и физическую усталость, придавая новые силы и энергию, а витамин В6 стимулирует выработку серотонина – гормона хорошего настроения.

Финики

Говорят, что если прожить несколько месяцев, питаясь одними лишь финиками (даже сушеными), можно не беспокоится о том, что организм пострадает от недостатка витаминов и необходимых микроэлементов – в нем содержатся все вещества, нужные для полноценной работы органов и систем.

Но речь не об этом. В его составе есть аминокислота триптофан, которая в организме преобразуется в гормон радости – все тот же серотонин.

Яблоки

Английская пословица гласит: "Яблоко на ужин – и врач не нужен!". И правда, яблоки настолько полезны для организма, что их можно смело назвать ключом здоровья. Сам только запах свежих яблок способен поднять настроение, а кислое яблоко поможет усмирить тревогу, преодолеть агрессию и даже побороть депрессию.

Бананы

Банан – это единственная ягода, которая не вызывает аллергию. К тому же, она доступна в нашей стране круглый год. В этой ягоде тоже содержится триптофан, который поможет быстро поднять настроение и обрести ощущение спокойствия.

Апельсин

Такой солнечный цитрусовый фрукт, как апельсин, радует нас своим присутствием в любое время года. Он не только своим вкусом, но и запахом способен прогонять хандру. Его полезные и тонизирующие вещества (в частности, аскорбиновая и другие кислоты) способствуют укреплению организма в целом, а также дарят бодрость и подъем духа.

Морковь

В ее состав, как, впрочем, и в состав многих других ярких фруктов и овощей, входят вещества биофлавоноиды, которые улучшают кровообращение головного мозга, чем способствуют поступлению в клетки кислорода, улучшают самочувствие и настроение.

Грецкие орехи

В орехах просто "кишат" вещества, необходимые для хорошего настроения. Полинасыщенные жирные кислоты обеспечивают нормальную работу мозга и прогоняют депрессию, витамин В6 и триптофан способствует выработке гормона счастья серотонина. Также в орехах живет селен – минерал, необходимый для хорошего настроения.

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