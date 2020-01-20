Не шутите с вегетарианством: известный врач рассказал, чем опасен отказ от мяса

Всем известно, что правильное питание – одно из ключевых условий сохранения здоровья. И часто в этом контексте появляется множество агитаций относительно отказа от продуктов животного происхождения, мол, именно из-за них и возникает большинство существующих нарушений в организме.

На самом ли деле отказавшись от привычного рациона в пользу вегетарианства можно "омолодиться" и продлить годы здоровой жизни? Ответ на этот вопрос MedOboz дал известный кардиохирург, профессор Борис Тодуров.

Новости Диетолог развеяла главный миф о вегетарианстве

Из растительной пищи нельзя получить все нужные организму вещества Корреспондент

"Действительно, отсутствие правильного питания – серьезный фактор риска для здоровья в целом и сердечно-сосудистой системы в частности. Так, человек должен потребить определенное количество калорий и определенное количество калорий сжечь, а также вместе с пищей постоянно снабжать организм необходимыми для его нормальной жизнедеятельности веществами", – говорит доктор.

По словам процессора, в рационе должно быть достаточное количество белка. И вегетарианство в этом случае далеко не лучший вариант питания. "В человеческом организме есть ДЕПО углеводов в виде гликогенов в печени, есть ДЕПО жиров в виде подкожной жировой клетчатки, но ДЕПО белка не существует. Он весь сконцентрирован в мышцах, и, если вы не едите мясо и рыбу, начинают расщепляться именно они. Для нормальной работы органов и систем регулярно нужно употреблять девять незаменимых аминокислот, которые невозможно получить в достаточном количестве из продуктов растительного происхождения (соевых продуктов, орехов и т.д.). К тому же, есть такой витамин – В12, от которого зависит, в том числе, нормальное развитие крови. Это вещество человек в основном потребляет только из красного мяса, потому свои 100 г бифа в день вы должны съедать", – объяснил Тодуров.

От чего эксперт действительно рекомендует отказаться – сладости в любом виде (пирожные, конфеты, сладкие фрукты). "Они не нужны даже тем, кто активно занимается спортом. Сахароза, глюкоза, фруктоза – все это заставляет поджелудочную железу работать в сумасшедшем ритме и вырабатывать огромное количество инсулина, что положительно на здоровье уж точно не отразится ни сейчас (приводит к ложному чувству голода, например), ни в перспективе (в частности, происходят гормональные сбои, развивается ожирение и пр.)", – подытожил кардиохирург.

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