Не российский: диетолог назвала самые полезные виды сыра

Американский диетолог и глава Good Housekeeping Institute Жаклин Лондон назвала шесть наиболее полезных видов сыра в питании человека.

Свои советы по питанию она привела в блоге на GH, отметив, что сыр полезен тем, что обеспечивает организм массой питательных веществ, а также дает ключевые минералы, необходимые для общего состояния здоровья.

Итак, полезнейшими из сыров, по версии диетолога, являются:

Моцарелла. Он содержит меньше соли, чем более твердые, выдержанные сыры, служит отличным источником кальция, минерала для наращивания костей, и обеспечивает до 8 граммов белка на порцию в 30 граммов.

Моцарелла

Швейцарский сыр. Содержит больше витамина В12, чем большинство других сыров, что имеет решающее значение для общего функционирования клеток, мышц и нервов. Также 100 граммов швейцарского сыра дают почти 20% дневной нормы кальция.

Швейцарский сыр

Пармезан. Он насыщен питательными веществами, особенно кальцием и фосфором, которые важны для здоровья костей, имеет тенденцию к снижению содержания жира.

Пармезан

Творожный сыр. Отличается высоким содержанием белка и низкокалорийностью. Также содержит селен, который является ключевым антиоксидантом, который помогает снизить риск хронического воспаления и укрепить иммунитет.

Творог

Сыр рикотта. Итальянский сыр, приготовленный из коровьего, козьего, овечьего или буйволиного молока, содержит в основном сывороточный белок, в котором сконцентрированы все незаменимые аминокислоты. Способствует росту мышц и может помочь в регулировании веса, а также в поддержании здоровья сердца.

Рикотта

Козий сыр. Некоторым людям легче переваривать козий сыр, чем сыр из коровьего молока. В нем естественно низкое содержание лактозы и казеина А2, что с меньшей вероятностью может вызывать дискомфорт в желудочно-кишечном тракте.

Козий сыр

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