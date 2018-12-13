Не несет никакой пользы: ученые развеяли миф о популярной диете

Популярная бессолевая диета полезна только для женщин, а вот мужчинам она не принесет никакой пользы для здоровья.

Такие результаты показало исследование ученых из Университета штата Мэн в Огасте (США). Медики выяснили, что малое содержание соли полезно только женскому полу. У мужчин же чем больше соли в организме, тем меньше рисков заболеть гипертонией, пишет Hypertension.

"Мы кормили мышей продуктами с большим количеством соли всего неделю, и за это время давление в их сосудах выросло на 10 миллиметров ртутного столба, что крайне опасно с медицинской точки зрения. Важно, что это произошло только среди самок, но не самцов", — пояснила исследовательница Джессика Фолкнер.

Иллюстрация sibloma.ru

Несмотря на популярное мнение о пользе исключения соли из рациона, мужчинам такая диета не поможет ни радикально снизить вес, ни улучшить показатели здоровья.

Как писал OBOZREVATEL, исследователи Гарвардской медицинской школы назвали диету, меню которой является самым простым для соблюдения. Кроме этого, ее рацион способен снизить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний на 25%.