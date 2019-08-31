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/ Здоровое питание

"Не могу похудеть!" Диетолог раскрыла главные причины

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Для того чтобы похудеть, нужно не только ходить в спортзал, а и правильно питаться, а также помнить, что этот процесс не происходит мгновенно. А в случаях, если человек и ест здоровую пищу, и занимается спортом, но не сбрасывает вес, нужно обследоваться у врачей.

Об этом сообщила известный диетолог Виктория Кляуз на своей странице в Instagram. Она отметила, что если человек есть якобы дважды в день и не худеет, ему нужно учитывать, что фрукты, орехи, смузи или кофе нужно воспринимать как полноценный прием пищи.

"Невозможно "убирать" жир по 10 кг в неделю, есть здоровые темпы похудения, и часто – это 200-300 г в неделю или около 1-3 кг в месяц. Поэтому не нужно думать, что похудение – это бесконечная стремительная потеря килограмм", – написала Кляуз.

Диетолог раскрыла причины, почему людям сложно похудеть

Диетолог раскрыла причины, почему людям сложно похудеть

По ее словам, обращать внимание также нужно на привычное питание. Когда человек после диет возвращается к нему, он часто набирает лишний вес.

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"Когда вы наладите питание, то и от зала будет эффект. Невозможно каждый день пить кофе с круассанами и винить тренера в своих неудачах", – подчеркнула диетолог.

Она отметила, что бывают и такие случаи, когда человек ходит в спортзал, ест здоровую пищу, пользуется помощью диетологов, но не может сбросить вес.

"Тогда нужно не только питание пересматривать, а и обследоваться – и быть готовой к возможному лечению", – подытожила Кляуз.

Собрала наиболее частые причины "нехудения"⬇️ Если блог полезен для вас - ставьте❤️ ⠀ 🔸 Худею, но медленно🤷‍♀️ Невозможно "убирать" жир по 10кг в неделю, есть здоровые темпы похудения, и часто - это 200-300г в неделю или около 1-3кг в месяц Поэтому не нужно думать, что похудение - это бесконечная стремительная потеря килограмм ⠀ 🔸Хожу в зал и не худею😭 Когда вы наладите питание, то и от зала будет эффект Невозможно каждый день пить кофе с круассанами и винить тренера в своих неудачах ⠀ 🔸Ем два раза в день -вес все равно стоит!🙁 Часто кофе, орехи, банан, иногда - мороженное или смузи в течение дня не считаются едой, а это ошибка👆 ⠀ 🔸Диеты и ИГ не помогают - вес возвращается! Ну так - как вернулись к своему привычному питанию, так и получили плюс👌 Прична не в диетах, а в вашем основном питании ⠀ 🔸 Пп + зал, марафоны, меню от диетологов, вообще вес не сдвинулся! - бывает, и часто при весе 100+, нужно не только питание пересматривать, а и обследоваться - и быть готовой к возможному лечению ВНИМАНИЕ! Я сейчас не про "анализ волос на содержание хрома" и БАДы по 15 штук в руки, а про диагностику возможных заболеваний - с даигнозами и лечением👩‍⚕️ ⠀ Обычно все ошибки находятся "на поверхности" Если же самостоятельно разобраться не получается - записывайтесь на онлайн консультацию, расставим все точки на "i" Стоимость 400грн (ок 1200руб), запись в директ➡️

Публикация от Диетолог онлайн ПП рацион (@dietolog_dr.klaus)

Как сообщал OBOZREVATEL, диетолог Елена Кален назвала три простых шага, как похудеть и сохранить результаты.

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похудение здоровье
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