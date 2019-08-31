"Не могу похудеть!" Диетолог раскрыла главные причины

Для того чтобы похудеть, нужно не только ходить в спортзал, а и правильно питаться, а также помнить, что этот процесс не происходит мгновенно. А в случаях, если человек и ест здоровую пищу, и занимается спортом, но не сбрасывает вес, нужно обследоваться у врачей.
Об этом сообщила известный диетолог Виктория Кляуз на своей странице в Instagram. Она отметила, что если человек есть якобы дважды в день и не худеет, ему нужно учитывать, что фрукты, орехи, смузи или кофе нужно воспринимать как полноценный прием пищи.
"Невозможно "убирать" жир по 10 кг в неделю, есть здоровые темпы похудения, и часто – это 200-300 г в неделю или около 1-3 кг в месяц. Поэтому не нужно думать, что похудение – это бесконечная стремительная потеря килограмм", – написала Кляуз.
Диетолог раскрыла причины, почему людям сложно похудеть
По ее словам, обращать внимание также нужно на привычное питание. Когда человек после диет возвращается к нему, он часто набирает лишний вес.
"Когда вы наладите питание, то и от зала будет эффект. Невозможно каждый день пить кофе с круассанами и винить тренера в своих неудачах", – подчеркнула диетолог.
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Она отметила, что бывают и такие случаи, когда человек ходит в спортзал, ест здоровую пищу, пользуется помощью диетологов, но не может сбросить вес.
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"Тогда нужно не только питание пересматривать, а и обследоваться – и быть готовой к возможному лечению", – подытожила Кляуз.
Собрала наиболее частые причины "нехудения"⬇️ Если блог полезен для вас - ставьте❤️ ⠀ 🔸 Худею, но медленно🤷♀️ Невозможно "убирать" жир по 10кг в неделю, есть здоровые темпы похудения, и часто - это 200-300г в неделю или около 1-3кг в месяц Поэтому не нужно думать, что похудение - это бесконечная стремительная потеря килограмм ⠀ 🔸Хожу в зал и не худею😭 Когда вы наладите питание, то и от зала будет эффект Невозможно каждый день пить кофе с круассанами и винить тренера в своих неудачах ⠀ 🔸Ем два раза в день -вес все равно стоит!🙁 Часто кофе, орехи, банан, иногда - мороженное или смузи в течение дня не считаются едой, а это ошибка👆 ⠀ 🔸Диеты и ИГ не помогают - вес возвращается! Ну так - как вернулись к своему привычному питанию, так и получили плюс👌 Прична не в диетах, а в вашем основном питании ⠀ 🔸 Пп + зал, марафоны, меню от диетологов, вообще вес не сдвинулся! - бывает, и часто при весе 100+, нужно не только питание пересматривать, а и обследоваться - и быть готовой к возможному лечению ВНИМАНИЕ! Я сейчас не про "анализ волос на содержание хрома" и БАДы по 15 штук в руки, а про диагностику возможных заболеваний - с даигнозами и лечением👩⚕️ ⠀ Обычно все ошибки находятся "на поверхности" Если же самостоятельно разобраться не получается - записывайтесь на онлайн консультацию, расставим все точки на "i" Стоимость 400грн (ок 1200руб), запись в директ➡️
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