"Не могу похудеть!" Диетолог раскрыла главные причины

Для того чтобы похудеть, нужно не только ходить в спортзал, а и правильно питаться, а также помнить, что этот процесс не происходит мгновенно. А в случаях, если человек и ест здоровую пищу, и занимается спортом, но не сбрасывает вес, нужно обследоваться у врачей.

Об этом сообщила известный диетолог Виктория Кляуз на своей странице в Instagram. Она отметила, что если человек есть якобы дважды в день и не худеет, ему нужно учитывать, что фрукты, орехи, смузи или кофе нужно воспринимать как полноценный прием пищи.

"Невозможно "убирать" жир по 10 кг в неделю, есть здоровые темпы похудения, и часто – это 200-300 г в неделю или около 1-3 кг в месяц. Поэтому не нужно думать, что похудение – это бесконечная стремительная потеря килограмм", – написала Кляуз.

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По ее словам, обращать внимание также нужно на привычное питание. Когда человек после диет возвращается к нему, он часто набирает лишний вес.

"Когда вы наладите питание, то и от зала будет эффект. Невозможно каждый день пить кофе с круассанами и винить тренера в своих неудачах", – подчеркнула диетолог.

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Она отметила, что бывают и такие случаи, когда человек ходит в спортзал, ест здоровую пищу, пользуется помощью диетологов, но не может сбросить вес.

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"Тогда нужно не только питание пересматривать, а и обследоваться – и быть готовой к возможному лечению", – подытожила Кляуз.

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