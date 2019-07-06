Не больше 350 граммов в день: диетолог предупредила об опасности летних фруктов

Употребление летних фруктов в неограниченных количествах может привести к набору лишнего веса.
О том, как правильно есть сезонные плоды и ягоды, рассказала диетолог Светлана Фус на своей странице в Instagram.
Специалист объяснила, чем могут быть опасны фрукты: "Кроме витаминов, они также содержат фруктозу, которая расщепляется в печени, а ее избыток трансформируется в жир, и он начинает откладываться. Вследствие чего происходит набор веса".
Также она дала несколько полезных рекомендаций:
фруктов нужно есть не больше 350 г в день;
рекомендуется делать это в первой половине дня;
во время ужина можно съесть кусочек помела или грейпфрута.
Лето в самом разгаре ☀️ Сейчас как раз самое время наслаждаться разнообразием фруктов и ягод 🍓🍑🍒🍇🍏 . Принято считать, что фрукты можно употреблять в неограниченном количестве, ведь они содержат много витаминов. 🍓 Но, они также содержат фруктозу, которая расщепляется в печени, а ее избыток трансформируется в жир, и он начинает откладываться. Вследствие чего происходит набор веса. 🍒 Поэтому, фруктов нужно есть не больше 350 г в день. Также хочу отметить, что чем слаще и спелее фрукт - тем больше в нем сахара и выше его гликемический индекс, а значит, тем меньше должна быть порция. 🍏 Фрукты рекомендуется есть в первой половине дня, до 16:00. И не сразу всю порцию 350 г, а распределить на два приема пищи: на завтрак с творогом или кашей и на второй завтрак с йогуртом или салатом. 🍑 Если очень хочется фруктов вечером, то во время ужина можно съесть какой-то не очень сладкий небольшой фрукт, к примеру кусочек помела или грейпфрута. И уже утром проследить за реакцией своего организма. Взвейтесь натощак и проверьте, есть ли прибавка в весе. Если да, это означает, что то, что вы съели на ужин, задерживает жидкость. Повторите эксперимент пару дней, если прибавка сохраняется, то, все таки, стоит отказаться от фруктов на ужин. #чтобыхудетьнадоесть #диетологфус #диетологкиев #диетологонлайн #диетамбой
Как писал MedOboz, ранее диетолог рассказала, что последний прием пищи должен быть за 3-4 часа до сна, чтобы не мешать организму в ночное время тратить энергию.
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