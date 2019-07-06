Не больше 350 граммов в день: диетолог предупредила об опасности летних фруктов

Употребление летних фруктов в неограниченных количествах может привести к набору лишнего веса.

О том, как правильно есть сезонные плоды и ягоды, рассказала диетолог Светлана Фус на своей странице в Instagram.

Специалист объяснила, чем могут быть опасны фрукты: "Кроме витаминов, они также содержат фруктозу, которая расщепляется в печени, а ее избыток трансформируется в жир, и он начинает откладываться. Вследствие чего происходит набор веса".

Также она дала несколько полезных рекомендаций:

фруктов нужно есть не больше 350 г в день;

рекомендуется делать это в первой половине дня;

во время ужина можно съесть кусочек помела или грейпфрута.

Как писал MedOboz, ранее диетолог рассказала, что последний прием пищи должен быть за 3-4 часа до сна, чтобы не мешать организму в ночное время тратить энергию.

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