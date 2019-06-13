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/Здоровое питание

Не более 300 граммов в день: диетолог предупредила о вреде летних ягод

1.6тЧитать материал на украинском

Сезонные ягоды и фрукты, кроме того, что имеют приятный вкус, содержат большое количество глюкозы.

Об этом факте напомнила диетолог Светлана Фус на своей странице в Instagram.

Лето приносит тепло и радует изобилием сладких плодов. Но чтобы получить как можно больше пользы, необходимо соблюдать норму – съедать в день не более 300 граммов этих продуктов. Поскольку избыток сахара в нашем организме всегда приводит к образованию лишнего жира.

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Солнце радует нас своим теплом, а лето - плодами различных фруктов. 🍓🍏🍒🍐🍇🍉 Фрукты - это очень вкусно! Но ☝ помните, они содержат большое количество глюкозы. А избыток глюкозы в нашем организме всегда приводит к образованию лишнего жира. Поэтому кушайте их не более 300 г. в день. И обратите внимание на их разнообразие. 🍓🍏🍒🍐🍇🍉 #чтобыхудетьнадоесть #диетологфус #диетологкиев #диетологонлайн #диетамбой #бездиет

Публикация от Диетолог Светлана Фус (@dietolog.fus)

MedOboz писал, что ранее диетолог рассказала о пользе черешни, однако рекомендовала съедать не больше стакана ягод ежедневно.

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Персона
Светлана Фус
Место
Украина
Теги
питаниедиетаздоровье
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