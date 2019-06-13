Не более 300 граммов в день: диетолог предупредила о вреде летних ягод

Сезонные ягоды и фрукты, кроме того, что имеют приятный вкус, содержат большое количество глюкозы.

Об этом факте напомнила диетолог Светлана Фус на своей странице в Instagram.

Лето приносит тепло и радует изобилием сладких плодов. Но чтобы получить как можно больше пользы, необходимо соблюдать норму – съедать в день не более 300 граммов этих продуктов. Поскольку избыток сахара в нашем организме всегда приводит к образованию лишнего жира.

MedOboz писал, что ранее диетолог рассказала о пользе черешни, однако рекомендовала съедать не больше стакана ягод ежедневно.

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