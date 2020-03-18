Названы витамины, которые нужно дополнительно принимать

Витамины D, К2, цинк, ниацин и фолиевую кислоту нужно дополнительно принимать для организма.

Об этом пишет Annals of Internal Medicine, ссылаясь на исследование ученых.

Витамин D

Исследование показало, что ежедневный прием витамина D (в частности D3) в пищевых добавках снижает риск преждевременной смертности. Также витамин D3 играет важную роль в делении клеток и необходим для нормальной работы иммунной системы.

Прием витаминов

Цинк

Последние данные ученых показали, что цинк по степени полезного воздействия на организм превосходит даже витамин С. Ученые отмечали, что минерал сокращает риск простудных заболеваний.

Фолиевая кислота

Фолиевая кислота поможет предотвратить осложнения при беременности и упреждения врожденных дефектов у младенцев. Однако данный положительный эффект не продолжителен. Врачи предупредили, что прием фолиевой кислоты на протяжении длительного времени и без привязки к беременности не оправдан, поскольку также чреват осложнениями.

Витамины

Ниацин

Ниацин благоприятно влияет на уровень холестерина в крови, а также очень полезен при диабете и болезни Альцгеймера. Согласно одному крупному исследованию, ниацин также может существенно снижать риск инфаркта у тех, кто страдает различными заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Витамин К2

Витамин К2 содержится в молочных продуктах и некоторых видах мяса. Регулярный прием витамина снижает риск рака простаты. Также витамин К2 снижает риск появления остеопороза у людей старше 50 лет.

Витамины для организма

Как сообщал OBOZREVATEL, диетолог рассказала, что большое количество витаминов С и D содержится в яйцах, рыбе и ягодах.

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