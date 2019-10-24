Названы утренние привычки, которые помогут избавиться от жира на животе

Правильное начало дня поможет избавиться от лишних килограммов без вреда для здоровья.

В этом убеждает диетолог из Австралии Сьюзи Баррелл, пишет DailyMail. Она раскрыла пять утренних трюков, которые помогут убрать жир на животе.

Так, специалист по правильному питанию советует начинать день с употребления 300-500 мл воды. Не менее полезными утренними напитками будут зеленый или травяные чаи.Тем, кто пытается похудеть, диетолог рекомендует избегать сахара и устраивать белковые завтраки, которые помогут регулировать по утрам уровень глюкозы в крови.

Отличным вариантом станет яичница-болтунья с добавлением овощей, копченого лосося, авокадо, а также с цельнозерновым хлебом. В качестве альтернативы подойдут и вареные яйца, греческий йогурт.

Диета cosmo.com.ua

Помимо этого, полезно употреблять на завтрак продукты, богатые клетчаткой. Ее достаточно в овощах и цельнозерновом хлебе. Еще можно, например, добавлять в йогурт фрукты, есть отруби.

Как ни странно, но диетолог уверяет, что кофе по утрам — тоже полезная привычка. Правда, пить его нужно без молока. А вот от потребление обработанных сахаров, которые содержатся во фруктовых йогуртах и выпечке, лучше отказаться.

Такие привычки имеют большое значение для закрепления позитивных изменений в образе жизни, утверждает Сьюзи Баррелл. Придерживаясь их постоянно, можно не только быстро скинуть лишние килограммы, но и с легкостью удерживать оптимальный для себя вес.

Как сообщал OBOZREVATEL, фитнес-блогер и эксперт по похудению Ирина Кайданович рассказала, как правильное питание и спортивные упражнения помогут девушкам избавиться от лишнего жира внизу живота. По ее словам, из рациона питания стоит убрать вредные продукты. Также нужно наполовину сократить порции. При этом необходимо употреблять около 50% сырой еды.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!