Названы топ-5 простых продуктов для уменьшения живота

Существует минимум пять продуктов, употребление которых уменьшает запасы жира на животе.

Как сообщает издание Express, рацион питания с достаточно высоким содержанием белка может снизить уровень жира в брюшной полости и улучшить здоровье. Указывается, что именно белок повышает уровень метаболизма и помогает удерживать мышечную массу – согласно наблюдениям, люди, которые едят больше белка, имеют тенденцию к снижению жира в области живота.

Таким образом, от жира на животе помогут избавиться следующие продукты:

Существует минимум пять продуктов, употребление которых уменьшает запасы жира на животе Медик Форум

рыба с белым филе. Треска, пикша, минтай, камбала, палтус содержат около 20-25 граммов белка в 100-граммовой порции.

Курица. В среднем 100 граммов вареной курицы содержат около 30 граммов белка. Особенно насыщенны белком куриные грудки.

Яйца. В яйцах и белки, и желтки содержат белок: яйцо среднего размера дает организму в целом около 6-7 граммов белка. Начав есть яйца по утрам, вы заметите, что такой завтрак обеспечивает длительное ощущение сытости.

Бобовые. Одна чашка (164 грамма) нута содержит около 14,5 граммов белка. Одна полная чашка (198 г) вареной чечевицы – примерно 17,9 граммов белка. Чашка фасоли (256 граммов) содержит около 13,4 грамма белка.

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