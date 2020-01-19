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/ Здоровое питание

Названы топ-5 простых продуктов для уменьшения живота

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Существует минимум пять продуктов, употребление которых уменьшает запасы жира на животе.

Как сообщает издание Express, рацион питания с достаточно высоким содержанием белка может снизить уровень жира в брюшной полости и улучшить здоровье. Указывается, что именно белок повышает уровень метаболизма и помогает удерживать мышечную массу – согласно наблюдениям, люди, которые едят больше белка, имеют тенденцию к снижению жира в области живота.

Таким образом, от жира на животе помогут избавиться следующие продукты:

Существует минимум пять продуктов, употребление которых уменьшает запасы жира на животе

Существует минимум пять продуктов, употребление которых уменьшает запасы жира на животе

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  • рыба с белым филе. Треска, пикша, минтай, камбала, палтус содержат около 20-25 граммов белка в 100-граммовой порции.

  • Курица. В среднем 100 граммов вареной курицы содержат около 30 граммов белка. Особенно насыщенны белком куриные грудки.

  • Яйца. В яйцах и белки, и желтки содержат белок: яйцо среднего размера дает организму в целом около 6-7 граммов белка. Начав есть яйца по утрам, вы заметите, что такой завтрак обеспечивает длительное ощущение сытости.

  • Бобовые. Одна чашка (164 грамма) нута содержит около 14,5 граммов белка. Одна полная чашка (198 г) вареной чечевицы – примерно 17,9 граммов белка. Чашка фасоли (256 граммов) содержит около 13,4 грамма белка.

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Автор
Марина Погорилко
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