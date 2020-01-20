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/ Здоровое питание

Названы способы, как уменьшить повышенный уровень холестерина

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Повышенный уровень холестерина в крови может снизить правильное питание, которое должно содержать крупы и зелень.

Для соблюдения нужной диеты, необходимо следовать следующим правилам в еде, пишет Graph.

Чтобы концентрация холестерина в крови была оптимальной, придется ограничить потребление продуктов, богатых животными жирами (свинина, баранина, утка), колбасы, сала, жирных молочных продуктов (все сыры, особенно плавленые, сметана жирностью более 15%, сливочное масло, сливочное мороженое), субпродуктов (почки, печень, мозги).

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Также нужно кушать продукты богатые клетчаткой и пектином: это свежие овощи, фрукты, ягоды (яблоки, апельсины, морковь, брокколи, белокочанная капуста и прочее).

В ежедневный рацион нужно ввести крупы из цельного зерна (неочищенный рис, овес, гречку-ядрицу) и черный хлеб (цельнозерновой или грубого помола).

В блюдах использовать нерафинированные растительные масла – оливковое, льняное, рапсовое, подсолнечное. Для снижения холестерина нужно употреблять петрушку, укроп, кинзу, сельдерей и шпинат.

Жирная и вредная пища

Жирная и вредная пища

Как сообщал OBOZREVATEL, врачи назвали 25-летний возраст идеальным для начала проверки уровня холестерина в человеческом организме.

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Автор
Тимур Григоренко
Теги
диета еда питание
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