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/ Здоровое питание

Названы самые полезные сухофрукты

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Чернослив и темный изюм считаются самыми полезными сухими фруктами.

О том, как выбирать этот продукт, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина, передает "Вечерняя Москва".

По ее словам, в сухофруктах содержится больше витаминов, микро- и макроэлементов, чем в свежих фруктах. Речь идет о калии, который полезен для сердечно-сосудистой системы и магнии, нормализующем давление и работу нервной системы.

"Они содержат много антиоксидантов, богаты антоцианами, полифенолами, тормозят старение и оздоравливают сердечно-сосудистую систему, благотворно влияют на глаза. Но надо помнить, что изюм содержит сахара больше, чем все остальные сухофрукты. Сушеный чернослив имеет слабительный эффект, курага - мочегонный. Яблоки содержат много калия. Инжир стабилизирует биопроцессы в щелочной направленности", - отметила диетолог.

Сухофрукты

Сухофрукты

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Соломатина рекомендует перед употреблением в пищу помыть сухофрукты, а затем добавить их в кашу или творог. Их можно залить водой для мягкости, но не горячей. Кипяток разрушает содержащиеся в сухофруктах витамины.

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"Не покупайте "красивые" курагу, финики и чернослив. Насыщенный яркий цвет и блеск говорят о том, что, скорее всего, их обработали для увеличения срока хранения и придания "товарного вида" сернистым газом, парафином или маслом. Лучше приобрести и съесть более бледные и "засушенные", а не "сочные" сухие фрукты. Но на них не должно быть плесени", - предупреждает эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог рассказала, что оставаться молодым как можно дольше можно с помощью правильно подобранного рациона питания.

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