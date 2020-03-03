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/ Здоровое питание

Названы самые опасные продукты в украинских супермаркетах

5.9т
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В Украине, по данным ВОЗ, каждый четвертый гражданин страдает ожирением. И не только потому, что люди обычно мало внимания уделяют физической активности, но и прежде всего здоровому образу питания.

А между прочим именно в продуктах, которые едят украинцы, и обнаружили главных врагов для их фигуры и здоровья. Об этом говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В частности, во время эксперимента была проведена так называемая ревизия продуктовых корзин украинцев прямо на выходе из супермаркетов. Люди уверяли: знают, что организму требуется определенное количество белков, жиров, углеводов и достаточно овощей и фруктов. Однако в корзинах оказывались совсем другие товары: основным источником энергии для наших соотечественников является банальный сахар.

Названы самые опасные продукты в украинских супермаркетах

Названы самые опасные продукты в украинских супермаркетах

Среди других опасных продуктов, в том числе вызывают и ожирение, украинцы едят такие:

Батон – продукт из муки, быстро переваривается и способствует набору веса. По словам диетологов, пользы от него организму – 0 с 10. А разумной альтернативой ему эксперты называют цельнозерновой хлеб.

Колбаса – изделие с переработанного мяса да еще и с добавлением специй-ароматизаторов. По заключению ВОЗ – вредный продукт, регулярное употребление которого может провоцировать рак. Оценка полезности – 0 баллов. Альтернативой же может стать запеченное мясо.

Кроме этого, эксперты по здоровому питанию советуют потреблять не более пяти граммов соли в сутки. В то же время предупреждают, что в основном она невидима и уже есть в некоторых продуктах.

Мясо. Например, свинина ухудшает холестерин. Поэтому вместо нее советуют лучше обратить внимание на телятину, курятину.

Регулярное употребление колбасы может провоцировать рак

Регулярное употребление колбасы может провоцировать рак

Стоит отметить, что эксперимент в супермаркетах показал, что почти в каждой продуктовой корзине украинца присутствует сумасшедший перебор вредных углеводов. Белков мало, а те, что есть, совсем не полезны.

Это же касается и жиров – здесь диетологи рекомендуют добавлять в рацион сало, которое содержит полезные жиры и микроэлементы. Достаточно 30-40 грамм в сутки, ведь коэффициент пользы этого продукта составляет 9 из 10 баллов.

Еще среди здоровых продуктов украинцы любят молочное – обычный творог, сметану или масло, которые действительно желательны в рационе.

Как сообщал OBOZREVATEL, многие продукты, которые мы привыкли относить к "здоровым", на самом деле таковыми не являются. И вместо того, чтобы помочь поддерживать фигуру или похудеть, наоборот способствуют набору веса и ухудшению самочувствия.

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Здоровье Питание
Место
Украина
Теги
продукты супермаркет питание ожирение
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