В Украине, по данным ВОЗ, каждый четвертый гражданин страдает ожирением. И не только потому, что люди обычно мало внимания уделяют физической активности, но и прежде всего здоровому образу питания.

А между прочим именно в продуктах, которые едят украинцы, и обнаружили главных врагов для их фигуры и здоровья. Об этом говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В частности, во время эксперимента была проведена так называемая ревизия продуктовых корзин украинцев прямо на выходе из супермаркетов. Люди уверяли: знают, что организму требуется определенное количество белков, жиров, углеводов и достаточно овощей и фруктов. Однако в корзинах оказывались совсем другие товары: основным источником энергии для наших соотечественников является банальный сахар.

Названы самые опасные продукты в украинских супермаркетах

Среди других опасных продуктов, в том числе вызывают и ожирение, украинцы едят такие:

Батон – продукт из муки, быстро переваривается и способствует набору веса. По словам диетологов, пользы от него организму – 0 с 10. А разумной альтернативой ему эксперты называют цельнозерновой хлеб.

Колбаса – изделие с переработанного мяса да еще и с добавлением специй-ароматизаторов. По заключению ВОЗ – вредный продукт, регулярное употребление которого может провоцировать рак. Оценка полезности – 0 баллов. Альтернативой же может стать запеченное мясо.

Кроме этого, эксперты по здоровому питанию советуют потреблять не более пяти граммов соли в сутки. В то же время предупреждают, что в основном она невидима и уже есть в некоторых продуктах.

Мясо. Например, свинина ухудшает холестерин. Поэтому вместо нее советуют лучше обратить внимание на телятину, курятину.

Регулярное употребление колбасы может провоцировать рак

Стоит отметить, что эксперимент в супермаркетах показал, что почти в каждой продуктовой корзине украинца присутствует сумасшедший перебор вредных углеводов. Белков мало, а те, что есть, совсем не полезны.

Это же касается и жиров – здесь диетологи рекомендуют добавлять в рацион сало, которое содержит полезные жиры и микроэлементы. Достаточно 30-40 грамм в сутки, ведь коэффициент пользы этого продукта составляет 9 из 10 баллов.

Еще среди здоровых продуктов украинцы любят молочное – обычный творог, сметану или масло, которые действительно желательны в рационе.

Как сообщал OBOZREVATEL, многие продукты, которые мы привыкли относить к "здоровым", на самом деле таковыми не являются. И вместо того, чтобы помочь поддерживать фигуру или похудеть, наоборот способствуют набору веса и ухудшению самочувствия.

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