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/ Здоровое питание

Названы пять веских причин, чтобы исключить молочные продукты из рациона

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Врач-диетолог и терапевт Татьяна Фиалкова назвала пять причин исключить молочные продукты из рациона.

В своем Іnstagram она рассказала, как они влияют на наше здоровье:

Молочные продукты

Молочные продукты

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  • Содержат активные гормоноподобные вещества, в частности инсулиноподобный фактор роста IGF1, который связан с повышением риска рака (груди, простаты, прямой кишки), усугубляет сдэ (а значит фиброзно-кистозную мастопатию, миомы и другие проявления сдэ).

  • Вызывают воспаление и провоцируют развитие инсулинорезистентности. Инсулиновый индекс молочных продуктов - один из самых высоких (за исключением сыров). Если добавить к продукту с низким гликемическим индексом молочное, например, творог с ягодами/цельнозерновую гранолу с йогуртом, - гликемический индекс станет не просто высоким, а запредельно высоким. Это все равно, что съесть сдобу с сахаром.

  • Нередко от молочных продуктов бывают отеки. Задержка жидкости после употребления также объясняется высоким инсулиновым индексом молочных продуктов. Высокий инсулин стимулирует выработку альдостерона в надпочечниках - этот гормон задерживает натрий, а вместе с ним и воду, что может привести к отекам.

  • Инсулинорезистентность молочных продуктов связана с акне и другими кожными заболеваниями.

  • Молочные продукты дополнительно повышают аллергизацию организма. Имея в составе ингибиторы протеазы, молочные продукты повышают проницаемость слизистой кишечника. Молочные белки имеют кроссреакцию с белками глютена и для людей с непереносимостью глютена/целиакией особо важно воздерживаться от всех молочных продуктов (безлактозных также).

  • Молочные продукты нарушают общий лимфодренаж (отеки, пастозность), а также повышают продукцию слизи в кишечнике и дыхательных путях (бронхиты, астма, тонзиллиты, гаймориты), нарушают всасывание нутриентов из пищи в кишечнике (особо важно при дефиците микроэлементов: железа, цинка, хрома, Са и др.) Особо усугубляют дефициты при низкой кислотности желудочного сока.

  • Лактазная недостаточность - более 25% европеоидов, 100% монголоидов, 80% евреев не способны переваривать лактозу. С возрастом лактазная недостаточность только усиливается.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее блогер Мирослава Ульянина рассказала, чем можно заменить молочные продукты.

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Персона
Татьяна Фиалкова
Место
Украина
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