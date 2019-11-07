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/ Здоровое питание

Названы продукты, вызывающие гипераппетит

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Ученые из Канзасского университета (США) изучили свойства продуктов с искусственно улучшенным вкусом и выяснили, почему они вызывают привыкание.

В них содержаться ингредиенты, которые основаны на активировании нейронной "схемы вознаграждения" в мозге, а также на подавлении сигналов о достаточности пищи. В итоге люди, испытывая радость при потреблении таких продуктов, едят их часто и много, причиняя вред своему здоровью, пишет Obesity.

Эксперты предложили выделить продукты с искусственно улучшенными вкусовыми качествами в отдельную группу, названную ими гипераппетитными.

"У пищевых компаний есть очень хорошо разработанные формулы для этих типов продуктов, чтобы сделать их вкусными и существенно увеличить потребление, —отметил автор исследования Тера Фаззино. — Но если нет стандартного определения, мы не можем сравнивать результаты исследований по таким категориям, как сладости или фастфуд. Необходимо универсальное определение, которое является специфическим для всех продуктов с повышенной вкусовой привлекательностью".

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По утверждению ученых, к гипераппетитным следует относить подвергшиеся специальной вкусовой обработке продукты с особой комбинацией жиров, углеводов, сахара и натрия. Для более точного определения параметров состава таких продуктов исследователи заложили в программу данные по 7757 продуктам из базы данных по пищевым продуктам и питательным веществам (FNDDS) Министерства сельского хозяйства США.

"Это программное обеспечение предоставляет в деталях набор данных о том, сколько калорий на порцию содержится в этой пище, а также — сколько жира, натрия, сахара, углеводов, клетчатки и всех других вещей", — говорит Фаззино.

По итогам цифровой обработки все продукты с улучшенными вкусовыми качествами распределились по трем категориям сочетаний: жиров и натрия (например, хот-доги и бекон); жирных и простых сахаров (торты, мороженое и пирожные); углеводов и натрия (крекеры с солью, чипсы и попкорн).

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"Мы хотели идентифицировать продукты с похожими уровнями по крайней мере двух ингредиентов, потому что это теоретическая основа для создания эффекта синергетического вкуса", — сказала Фаззино.

Авторы обнаружили, что 62% пищевых продуктов в базе FNDDS соответствовали критериям как минимум одной из трех категорий. Большинство, 70%, были с высоким содержанием жира и натрия. В эту категорию попали блюда из мяса и яиц, продукты на основе молока, а также сырные соусы; 25% — с высоким содержанием жиров и сахара, а 16% — с высоким содержанием углеводов и натрия. Часть продуктов попала сразу в две или три категории.

Самое удивительное, что среди продуктов, отнесенных учеными к гипераппетитным, 49% были маркированы как низкокалорийные или обладающие пониженным содержанием сахара, жира и натрия.

Как писал OBOZREVATEL, ранее диетологи составили список чрезвычайно вредных продуктов, которые не стоит есть даже в маленьких количествах.

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Украина
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