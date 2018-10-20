Названы продукты, продлевающие жизнь

Процессы старения в организме способна замедлить средиземноморская диета.

К такому выводу пришли ученые Гарвардского университета после окончания десятилетнего исследования – сообщает Medical Xpress.

Главными продуктами такой системы питания являются: мидии, креветки, рыба и другие морепродукты. Они содержат необходимые человеческому организму аминокислоты, которые помогают наладить работу всех органов и систем.

Новости Названы самые опасные для здоровья морепродукты

Больше всего морепродукты необходимы для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы. Они способны привести в норму уровень холестерина в крови и понижать артериальное давление.

По мнению ученых, такая система питания особенно полезна для пожилых людей. По результатам исследования люди, регулярно включавшие в свой рацион морепродукты, жили на 3 года дольше своих ровесников и в 3 раза реже умирали от болезней сердца. Все дело в том, что содержание в крови соединений EPA, которые в больших количествах присутствуют в рыбьем жире и морепродуктах, в 2 раза снижает риск развития инфарктов и инсультов.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, ученые назвали диету замедляющую старение мозга.