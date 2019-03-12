Названы продукты, которые нельзя долго хранить в морозилке

В США Министерство сельского хозяйства назвало перечень продуктов, которые нельзя долго хранить в замороженном виде.

Чиновники отметили, что речь идет о так называемой глубокой заморозке - при температуре ниже 17 градусов, передает ТСН.

Сообщается, что свинину в морозильной камере можно хранить сроком до одного года. Курятину, индейку, а также говядину чуть меньше - девять месяцев. А вот фарш, следует использовать в течение четырех месяцев.

Нежирную рыбу можно хранить полгода, а жирную - вдвое меньше. Срок хранения консервированных морепродуктов не больше месяца.

Масло в морозилке можно держать до девяти месяце, молоко - шесть месяцев. Мороженое может сохраняться до двух месяцев, а творог не больше месяца.

В свою очередь, овощи в холодильнике не потеряют своих полезных свойств в течение года после заморозки. Столько же могут храниться и фрукты, кроме цитрусовых, потому что их можно хранить в морозилке не более трех месяцев.

Продукты

Как сообщал OBOZREVATEL, названы продукты, которые медленно "убивают" организм человека.

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