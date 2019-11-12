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/ Здоровое питание

Названы продукты, которые категорически нельзя есть на голодный желудок

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Американский диетолог Кристофер Гарнер рассказал, какие продукты нельзя употреблять на голодный желудок.

По его словам, в зоне пристального внимания – завтрак, а также любой прием пищи, когда перерыв более четырех часов, передает 24.

  • Дрожжевая выпечка. Дрожжи действуют на слизистую желудка особым образом, поэтому образуются газы. В результате – вздутие и отрыжка. Если хотите съесть выпечку, лучше полакомиться ею после порции белка и овощей.

  • Сахар и сладкие фрукты. Если на пустой желудок выпить сладкий напиток, съесть спелый банан или пару конфет, то поджелудочная железа начинает выбрасывать инсулин, сахар в крови резко падает, и чувствуется усталость, сонливость и апатия. Поэтому подбодрить себя сахаром больше, чем на 20 минут не получится.

  • Цитрусовые. Апельсины, мандарины, грейпфруты и лимоны раздражают слизистую оболочку вашего желудка, разъедают ее и со временем могут вызвать гастрит. Людям с пониженной кислотностью желудка такие проблемы могут и не грозить, а вот если есть какие-либо проблемы с желудочно-кишечным трактом или повышенная кислотность, съешьте апельсин в конце трапезы.

  • Груша и хурма. Эти фрукты объединяет одно – предельно высокий уровень клетчатки, которая без помощников может травмировать органы желудочно-кишечного тракта. В результате моторика замедляется, пища усваиваивается хуже, возникает тяжесть.

  • Чеснок. Несмотря на пользу, этот продукт сильно раздражает стенки желудка, а также желчный пузырь. К этой же категории относится и перец чили.

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Корреспондент

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский диетолог и эксперт по правильному питанию Ольга Усенко рассказала, как контролировать чувство голода и снизить аппетит.

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