Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Здоровое питание

Названы популярные сочетания продуктов, которые на самом деле вредны

463
Читать материал на украинском

Специалисты назвали популярные сочетания продуктов, которые вредят здоровью. Оказалось, что картофель с мясом или макароны с фаршем на самом деле являются нежелательными для пищеварения сочетаниями.

Как сообщает Medik Forum, чтобы не вредить своему организму, лучше избежать употребление таких блюд.

Сыр, хлеб, кофе. Сочетание первых двух продуктов вредно, поскольку крахмалистые углеводы и молочные белки плохо усваиваются вместе, конфликтуют, мешают организму усваивать кальций. Запив их подслащенным кофе, вы вдвое увеличите скачки глюкозы в крови, изнуряющих поджелудочную железу.

Названы популярные сочетания продуктов, которые на самом деле вредны

Гречка, молоко. Молочный кальций и большое количество железа в крупе плохо взаимодействуют, нейтрализуя полезные свойства друг друга. В данном варианте гречневую кашу лучше не есть.

Названы популярные сочетания продуктов, которые на самом деле вредны

Мясо, картофель. Любые варианты этих продуктов крайне тяжелы для желудка, когда употребляются дуэтом. Крахмалистая структура овоща переваривается в щелочной среде, но мясной белок требует кислоты. Полезнее использовать как гарнир овощные салаты, зеленые овощи в вареном, пареном, сыром виде.

Названы популярные сочетания продуктов, которые на самом деле вредны

Макароны, фарш. При усвоении макарон выделяются простые сахара. Сочетаясь с белковыми продуктами, они образуют опасные соединения, вызывающие вздутие, брожение, отрыжку, негативно влияющие на работу поджелудочной железы. Любителям этого популярного сочетания продуктов может грозить диабет.

Названы популярные сочетания продуктов, которые на самом деле вредны

Как сообщал OBOZREVATEL, тренер Юрий Журавский рассказал, почему трехразовое питание гораздо эффективнее поможет похудеть, нежели пятиразовое.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Автор
Глеб Иванов
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости