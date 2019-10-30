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/ Здоровое питание

Названы полезные продукты, которые могут оказаться опасными

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Правильное питание – это здорово. Но не всегда. Бывает, что healthy-продукты, например, шпинат, тунец и прочие, которые мы привыкли употреблять без опасений и угрызения совести, могут причинить вред и даже нести угрозу жизни.

Врач Виктор Литвиненко рассказал MedOboz, какие продукты и в каком случае могут превратиться из полезный во вредные.

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Некоторые полезные продукты могут быть опасными

Некоторые полезные продукты могут быть опасными

Zdorovie

Яйца

В яйцах живет один из самых опасных микробов – сальмонелла. Наличие болезнетворного организма никак не выявить "на глаз". Попадая в организм человека, возбудитель болезни может привести к заражению крови, воспалению кишечника и другим опасным состояниям.

Этот продукт может вызвать инфицирование в двух случаях. Первый – находясь не вымытыми в холодильнике, могут заразить остальные открытые продукты (бактерия может находиться и на скорлупе), например, уже приготовленное мясо. Именно поэтому яйца стоит вымыть с мылом, прежде, чем поставить в холодильник. Второй – если их недостаточно придать термообработке (показатель полной готовности – плотные белок и желток).

Картофель

Диетологи давно сошлись на мнении, что картошку таки можно есть, и даже нужно. Но при этом стоит быть очень внимательным: при длительном хранении сырой картофель может позеленеть, и вот тогда уже станет действительно опасным. В нем выделяется ядовитое вещество соланин. В небольших дозах он станет причиной вялости и апатии, а порция побольше спровоцирует серьезные пищевые отравления.

Шпинат

Этот листовой овощ – находка, заменяющая поливитаминные комплексы (ведь содержит кальций, магний, калий, натрий, фосфор, железо, цинк, медь, марганец, селен, и витамины – А, В1,В2, В5,В6, В9, С, D, Е, Н, К, Р. РР, холин и бета-каротин).

Однако и с ним следует быть осторожным. Блюда со шпината нужно съедать в первые сутки после приготовления, поскольку позже приготовленный овощ начинает вырабатывать азотные соли. Этот нитрат может привести к отравлению, иногда очень тяжелому.

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Тунец

Эта рыба с говяжьим привкусом полюбилась многим: вкусно, сытно, полезно. При этом стоит не забывать, что этот продукт – "с характером". Так, при длительном или неправильном хранении он вырабатывает токсины, которые спровоцируют ухудшение самочувствия (тошноту, тяжесть в желудке, рвоту и пр.).

Более того, тунец (даже если он правильно хранился) не стоит есть беременным женщинам и маленьким детям. Дело в том, что в мясе крупных особей может содержаться большое количество ртути. И ее попадание в организм будущей мамы способствует неправильному формированию нервной системы плода, а у детей же может вызвать отравление.

Лосось

Сам по себе этот вид рыбы очень полезен за счет своего состава. Однако речь о лососе, выращенном в естественной среде.

Другое дело, если рыба выращивалась в искусственных водоемах и недобросовестно выкармливалась. Иногда в корм добавляют вещества, которые придают мясу рыбы тот красивый розовый оттенок, который и привлекает взгляды покупателей к свежему "улову".

Частое употребление такой рыбы может вызвать отравления и проблемы со зрением.

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Автор
Екатерина Худобец Екатерина Худобец
Тег
питание
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