Названы опасные свойства зеленого чая

Специалисты назвали девять свойств зеленого чая, которые могут испортить здоровье.

По словам экспертов, в основном негативное влияние связано с реакциями организма на кофеин, который содержится в этом напитке в высоких дозах, пишет "МедикФорум".

Может вызывать проблемы с желудком. Не имейте привычки пить зеленый чай на пустой желудок. Этот во многом полезный напиток может увеличивать кислотность в желудке, вести к дискомфорту и болям в животе. Также в нем имеются дубильные вещества, которые могут вызывать запор.

Мешает усваивать железо. Питье чая на четверть уменьшает усвоение организмом негемового железа, которое содержится в продуктах питания. При имеющейся у человека анемии это свойство напитка может оказаться особенно опасным.

Вызывает беспокойство и нервозность . Зеленый чай отличается высоким уровнем кофеина, что может вызывать невротические проблемы, провоцировать бессонницу.

Нарушает сердечный ритм. Реакция на кофеин индивидуальна. У некоторых людей прием кофеина в зеленом чае может вызвать нарушения в сокращении сердечной мышцы.

Тошнота и диарея . Кофеин имеет способность расслаблять мышцы. Таким образом он может влиять на мышцы толстой кишки или мышцы пищевода. И в том и в другом случае будут возникать неприятные симптомы.

Кровотечение . Риск кровотечения при употреблении зеленого чая повышается из-за высокого содержания кофеина.

Тремор . Влияние кофеина, содержащегося в чае, может распространяться на кальциевые каналы в клетках, вызывая их реакции, ведущие к возникновению дрожи.

Внутриглазное давление. После питья зеленого чая внутриглазное давление повышается в течение 30 минут. При наличии глаукомы этот эффект напитка может быть очень опасен.

Риск остеопороза. Зеленый чай может активизировать выделение кальция через мочу, а нехватка этого минерала в организме способствует развитию проблем с костями, в частности, остеопорозу, при котором костная ткань становится очень хрупкой.

Зеленый чай 24 канал

Как сообщал OBOZREVATEL, восемь чашек травяного чая в день могут существенно замедлить процесс старения человеческого организма.

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