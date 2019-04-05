Названы дешевые продукты, которые улучшают память

Продукты питания, в которых полно железа, цинка и витаминами группы B улучшают память человека.

Ученые отметили, что такая пища благотворно влияет на мозг, что способствует улучшению памяти, передает "Газета.ру". Больше всего выделяют оливковое масло, куриные яйца и грецкие орехи.

Оливковое масло поддерживает память и замедляет старение мозга. Однако его не стоит подвергать термической обработке, то есть использовать для жарки.

Куриные яйца содержат много холина, которые полезен для нервных окончаний. В них также достаточно витаминов групп B и D, которые необходимы для поддержания памяти в хорошем состоянии.

В грецких орехах помимо белка содержатся полезные жиры и аминокислоты. Кроме того, эти орехи благотворно влияют на сосуды и артерии, что помогает работе сердца и улучшает кровоснабжение мозга.

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