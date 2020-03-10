Названы 5 продуктов, которые категорически нельзя разогревать в микроволновке

Благодаря микрволновой печи еда разогревается гораздо быстрее, чем на обычной плите, однако существуют продукты, с которыми не стоит так поступать.

Они могут в ней взорваться или утратить свою пользу, пишет sterlegrad.ru.

Микроволновая печь АиФ

Перец чили

Под действием высокой температуры он может взорваться и навредить здоровью. При взрыве перец выделяет вредный пар, который может привести к ожогу роговицы глаз, дыхательных путей и ожогам слизистой.

Яйца

Яйца не стоит разогревать в микроволновой печи в любом виде. Сырое яйцо в большинстве случаев просто взрывается, а варёное яйцо в микроволновке потеряет свои полезные свойства. Также разогретые яйца могут нанести вред для пищеварению и, как результат, приведут к ухудшению самочувствия.

Ягоды

Замороженные ягоды при разогревании могут накапливать вредные для организма вещества. При быстром испарении влаги в микроволновке они тоже могут взорваться. Разморозив ягоды при комнатной температуре, вы сможете сохранить в них всю пользу.

Молоко

В молоке содержатся полезные бактерии для организма человека. Но греть молоко в микроволновке, особенно в упаковке, не стоит. Так как оно может быстро испортится и потерять полезные качества.

Виноград

В винограде много сахара который при нагревании в печи может начать дымиться и даже загореться. Это касается и изюма, в котором содержится большое количество сахара.

Если вы хотите сохранить все питательные и полезные свойства в продукте, тогда не стоит разогревать их в микроволновой печи. Замените печь на обычную сковородку или кастрюлю.

Как сообщал OBOZREVATEL, многие продукты, которые мы привыкли относить к "здоровым", на самом деле таковыми не являются. И вместо того, чтобы помочь поддерживать фигуру или похудеть, наоборот способствуют набору веса и ухудшению самочувствия.

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