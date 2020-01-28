Названы 10 простых продуктов, которые "убивают" тягу к сладкому

Брокколи, квашеная капуста, кунжут и другие продукты снижают тягу к сладкому.

Об этом в Instagram рассказала нутрициолог-практик Анна Никольская.

Она отметила, что люди зачастую тянутся к конфетам, шоколаду и прочему фастфуду из-за того, что организм не добирает часть важных нутриентов из своего базового рациона.

Правильное питание Иллюстрация

"Сохраните список из 10 продуктов, включайте их регулярно в рацион и вскоре, смотря на очередную сладость, вы будете думать "зачем я раньше все это ел", – добавила она.

Нутрициолог обозначила такие десять продуктов:

семена тыквы

зеленая чечевица

красный перец

брокколи

черная смородина

корица

корень имбиря

зелень петрушки

квашеная капуста

кунжут

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