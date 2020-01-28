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/ Здоровое питание

Названы 10 простых продуктов, которые "убивают" тягу к сладкому

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Брокколи, квашеная капуста, кунжут и другие продукты снижают тягу к сладкому.

Об этом в Instagram рассказала нутрициолог-практик Анна Никольская.

Она отметила, что люди зачастую тянутся к конфетам, шоколаду и прочему фастфуду из-за того, что организм не добирает часть важных нутриентов из своего базового рациона.

Правильное питание

Правильное питание

Иллюстрация

"Сохраните список из 10 продуктов, включайте их регулярно в рацион и вскоре, смотря на очередную сладость, вы будете думать "зачем я раньше все это ел", – добавила она.

Нутрициолог обозначила такие десять продуктов:

  • семена тыквы

  • зеленая чечевица

  • красный перец

  • брокколи

  • черная смородина

  • корица

  • корень имбиря

  • зелень петрушки

  • квашеная капуста

  • кунжут

Как сообщал OBOZREVATEL, диетолог и врач Виктория Кляуз рассказала, почему сложно похудеть.

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Автор
Тимур Григоренко
Теги
продукты еда питание
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