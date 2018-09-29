''Сбросите втрое больше!'' Ученые назвали самую эффективную радикальную диету

Ученые Оксофордского университета назвали низкокалорийную строгую диету самой эффективной для похудения. В ходе исследования медики наблюдали за 248 добровольцами, которые год придерживались строгих ограничений в питании.

Как пишет испанский журнал El Confidencial, люди, которые потребляли не более 810 калорий в день, похудели в три раза больше, чем приверженцы других строгих диет. При этом они употребляли супы, коктейли и энергетические батончики.

"Те, кто ограничивал количество калорий, потеряли в среднем 10,7 кг — на 6 с лишним кг больше, чем те, кто следовал рациону, рекомендованному их врачом. Вдобавок в первой группе сильнее снизился риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, а также возникновения инсультов", — отметили в издании.

Сообщается также, что в эксперименте принимали участие люди с индексом массы тела более 30, то есть с ожирением. Всех добровольцев разделили на две группы: первая ела по 810 килокалорий, хоть их продукты и не всегда были "здоровыми", вторая — пищу, которую им советовали доктора.

В итоге из первой части участников похудели 45% и все они сбросили не менее 10% жира. А во второй убрать вес получилось лишь у 15%.

В издании однако предупредили, что такая эффективная диета из-за жестких ограничений подходит не всем и перед ней нужно обязательно консультироваться с медиками.

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