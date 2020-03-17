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/ Здоровое питание

Названа порция кофе, которая продлевает жизнь

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Две чашки кофе без сахара защищают нервную систему организма от воспаления, что позволяет прожить дольше.

К такому выводу пришли американские ученые, которые изучили положительный эффект от кофе, передает "MK.ru".

Ученые изучили около 40 специальных исследований и включили в них информацию о проведенных ими опытах над 4 миллионами участников, а также проанализировали причины более 450 тысяч человеческих смертей.

Черный кофе

Черный кофе

Также две чашки кофе помогают снизить риск болезней Альцгеймера и Паркинсона. Исследование показало, что кофеин специфически воздействует на нейромедиатор аденозин, а он помогает нервной системе человеческого организма защищаться.

Кроме того, ученые нашли закономерность среди тех, кто пил кофе не менее 20 лет подряд. У таких людей смертность наблюдалась ниже, чем у нелюбителей кофе.

Как сообщал OBOZREVATEL, комбинация экстракта зеленого чая и физических упражнений способны снизить тяжесть неизлечимой жировой болезни печени.

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Автор
Тимур Григоренко
Место
США
Тег
кофе
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Сорока Вікторія
Сорока Вікторія
"Нервную систему от воспаления") Может и от переохлаждения он её защищает? Жгите дальше!!!
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