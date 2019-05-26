Названа неожиданная опасность самой популярной в Украине ягоды

Украинцам не советуют покупать раннюю клубнику, поскольку в ней содержится много нитратов.

Как сообщает ТСН, к тому же эксперты полагают, что уже через 10 дней цена на ныне дорогую ягоду снизится вдвое.

Отмечается, что клубнику везут в основном с юга страны – Одесской, Херсонской и Запорожской областей, поскольку на Закарпатье из-за сезона дождей неурожай.

Как предупреждают эксперты, ранняя ягода опасна чрезмерным содержанием пестицидов. Запах химикатов, неравномерный окрас и выпуклые глазки клубники – все это должно насторожить покупателя.

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"Клубнику после сбора нужно хранить не более двух суток, потому что потом нитраты превращаются в нитриты. Нитриты – это достаточно токсичное вещество для всех органов, особенно нервной системы. Ягода вообще должна реализоваться на рынке один день", - пояснила заведующая лаборатории Владимирского рынка Галина Климчук.

Ее подчиненные проверяют качество всех продуктов на рынке, а вот на ярмарках и стихийных точках продажи покупатель должен рассчитывать прежде всего на себя. Отмечается, что содержание нитратов можно измерить специальным портативным устройством – его может купить каждый для личных инспекций.

Специалисты в любом случае советуют не давать раннюю клубнику детям. Чрезмерное содержание нитратов в ягодах может спровоцировать желудочные расстройства, тошноту и отравление.

Как указано, сезон клубники начнется примерно через неделю, тогда покупать ягоды будет более безопасно. Если же покупатель соблазняется на раннюю ягоду, стоит помнить – ее необходимо тщательно промыть перед употреблением.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине может возникнуть дефицит отечественной клубники на рынках из-за специфических погодных условий.

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