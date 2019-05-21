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/Здоровое питание

Назван вред популярного напитка

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В 150 граммах диетического смузи содержится то же количество сахара, что и в восьми пончиках.

К такому выводу пришли эксперты, проведя соответствующее исследование. Его результаты опубликовала газета Daily Mail.

В эксперименте приняли участие шесть популярных производителей смузи с самым низким содержанием сахара. Минимальное количество сахара составило около 70 граммов, как и в банке кока-колы, притом что взрослые должны потреблять не более 30 граммов свободных сахаров в день.

Назван вред популярного напитка

WomanHit

По словам диетологов, люди, как правило, не обращают внимания на размеры порций смузи и не читают, что написано на этикетке перед покупкой.

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Они отметили, что такое количество сахара несет угрозу здоровью и может стать причиной развития таких заболеваний, как диабет или ожирение.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые университета из штата Огайо пришли к выводу, что зеленый чай помогает бороться с ожирением и уменьшает количество сахара в крови, а также удерживать вес.

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