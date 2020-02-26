Назван топ вредных для сна продуктов

Чтобы сон не превращался в кошмар, а утром можно было проснуться бодрыми, без следов усталости и отеков на лице, стоит задуматься о том, что вы едите на ужин.

В частности, нужно отказаться он употребления конкретных продуктов, негативно влияющих на ночной отдых. Об этом заявил немецкий эксперт по питанию Хайдрун Шуберт, передает Focus.

По словам специалиста, вредными могут оказаться сырые овощи и зелень, которые только активизируют работу пищеварительного тракта, что мешает организму перейти в фазу глубокого сна.

Съеденные на ужин продукты непосредственно влияют на сон

Вредными для нормального сна являются чили и имбирь. Эксперт подчеркнул, что эти продукты ускоряют обмен веществ, также повышая температуру тела. К тому же острый перец у многих вызывает изжогу.

Сырые овощи только активизируют работу пищеварительного тракта, а солодка повышает давление

В списке также оказалась солодка. По словам диетолога, это травянистое растение содержит много глицирризиновой кислоты, которая повышает давление и влияет на водно-солевой баланс.

Имбирь и чили ускоряют обмен веществ и повышают температуру тела

Также в список вредных для сна продуктов попали шоколад и напитки с содержанием кофеина. Как подчеркивает эксперт, некоторые из видов чаев мешают заснуть, а другие могут помешать вовремя проснуться.

В целом же страдающим бессонницей Шуберт рекомендует вообще отказаться от поздних ужинов, чтобы предоставить организму время настроиться на отдых.

Шоколад и напитки с содержанием кофеина вредны перед сном

Как сообщал OBOZREVATEL, специалисты назвали популярные сочетания продуктов, которые вредят здоровью. Оказалось, что картофель с мясом или макароны с фаршем на самом деле являются нежелательными для пищеварения сочетаниями.

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