Назван топ самых вредных продуктов новогоднего стола

К новогоднему столу принято готовить все самое лучшее и вкусное.

Но даже среди самых дорогих и свежайших продуктов есть те, которые могут быть вредными – как сами по себе, так и в сочетании с другими продуктами. Например, спровоцировать приступ изжоги или даже вызвать лихорадку.

И речь не о замысловатых деликатесах, а о вполне привычных для каждого из нас продуктах.

Итак, с какими же продуктами стоит быть осторожнее? MedOboz рассказала о них гастроэнтеролог Наталья Гордиенко.

Даже полезные продукты с новогоднего стола могут навредить Аminoapps

Шоколад

Так повелось, что новогодние праздники ассоциируются с морем конфет и других шоколадных изделий. В эти дни даже самые заядлые сторонники правильного питания могут дать слабинку и позволить себе "налечь" на эти вкусные сладости.

Однако переусердствовав с шоколадом (а в праздники иногда не контролируешь количество съеденного), легко схлопотать резкий скачок температуры, приступ тошноты и рвоты с желчью. Все из-за избытка углеводов и перегрузки пищеварительной системы.

Мандарины

Это такой же символ нового года, как и наряженная елка. И количество съеденных мандаринов тоже часто выходит из-под контроля, при чем их обычно многие едят вперемешку с другими продуктами – мясом, сыром, выпечкой, конфетами и т.д.

Такая оплошность в отношение цитрусовых может стоит вам хорошего самочувствия. Во-первых, не стоит забывать, что они относятся к высокоаллергенным продуктам. Во-вторых – в них много кислоты, которая раздражает стенки желудка и может спровоцировать приступ гастрита или изжоги.

Кроме того, сочетание мандаринов и конфет создает огромную нагрузку на поджелудочную железу, что может обернуться приступом панкреатита.

Газировка

Любые напитки "с пузыриками" - кола, шампанское, обычная газированная минералка и т.д. также требуют осторожности. Ведь из-за большого количества углекислого газа они провоцируют скопление воздуха в желудке, от чего появляется ощущение распирания и резкие боли.

Кроме того, смесь спиртного с такими напитками может привести к сильному опьянению – опять же, из-за "газиков", которые ускоряют всасывание алкоголя в кровь.

Майонез

Даже самых дорогой и изысканный, он способен оставить свой "тяжелый" отпечаток на талии и бедрах и вызвать тяжесть в желудке.

При этом все салаты и бутерброды, заправленные этим соусом, при комнатной температуре портятся в разы быстрее - их срок годности истекает уже спустя 2-4 часа после их приготовления и попадания на праздничный стол.

И уже если отведать такое блюдо (особенно досыта наевшись им), то вскоре можно ощутить слабость, головокружение, расстройство желудка или тошноту.

Так что по возможности откажитесь от майонеза, например, заменив его оливковым маслом или греческим йогуртом.

Соленья

Огурчики, грибочки и т.д. – у многих припасены по несколько баночек специально для новогодних праздников. Но и на эти, казалось бы, безобидные, угощения домашнего приготовления тоже налегать не стоит. Ведь в них обычно кладут много соли и кислоты (таковы уже особенности консервирования), потому эти блюда способны спровоцировать изжогу, расстройство или приступ метеоризма.

Кроме того, после солений-маринадов очень хочется пить, а избыток жидкости создает избыточную нагрузку на почки и может стать причиной отечности.

Ранее OBOZREVATELрассказывал, как связаны питание и головная боль.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!