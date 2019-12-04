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/ Здоровое питание

Назван топ самых полезных фруктов этой зимы

1.7т
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Чтобы оставаться здоровым в холодное время года, не обязательно бежать в аптеку за витаминными комплексами. Достаточно ежедневно употреблять по два-три полезных фрукта, которые сполна обогатят организм витаминами и другими полезными веществами.

"Естественное их поступление в организм, как например, с хурмой и бананами, обеспечит полноценное питание и правильное функционирование всех органов и систем, при этом не спровоцирует развитие негативных состояний, в частности, связанных с избытком определенных компонентов", - говорит терапевт-гастроэнтеролог Наталья Гордиенко.

MedOboz выяснил, какие фрукты обязательно должны присутствовать в вашей фруктовой тарелке и почему.

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Фрукты заменяют аптечные поливитаминные комплексы

Фрукты заменяют аптечные поливитаминные комплексы

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Хурма – для сердца и щитовидки

Солнечный фрукт включает в свой состав практически весь "комплект" витаминов, ежедневно необходимых организму для правильной работы. В частности, это витамины группы В, А, С, Р.

Кроме того, в нем особенно много магния, калия и йода. Первые два компонента необходимы для сохранения здоровья сердечно-сосудистой системы, третий же обеспечит правильное функционирование щитовидной железы.

Кстати, за счет особого витаминного состава, укрепляющего нервную систему, хурму особенно стоит употреблять тем, кто постоянно подвергается стрессам и ментальным нагрузкам.

Банан – для молодости и бодрости

То, что бананы – помощники сердца, ни для кого не секрет. Но помимо этого свойства, они также способствуют сохранению упругости кожи и предотвращают негативные возрастные изменения в нервной системе. В частности, они богаты природными антиоксидантами, которые нейтрализуют действие вредных веществ, попадающих в организм из окружающей среды.

Также этот продукт незаменим для спортсменов. Он помогает восстановить запас утраченных в процессе тренировки полезных веществ (организм теряет их в процессе потения), "закрывает" углеводное окно, при этом не провоцирует мощных выбросов инсулина в кровь и не приводит к набору лишнего веса.

Мандарин – для иммунитета

Всем известно, что это один из лидеров по содержанию витамина С, при этом в отличие от многих аскобиносодержащих продуктов – сладкий и вкусный.

В зимнее время мандарины нужно употреблять каждый день, поскольку помимо аскорбиновой кислоты, в нем содержатся и другие вещества, способствующие укреплению защитных сил организма. В частности, речь о витамине D и эфирных маслах.

А еще мандарины нужны тем, кто склонен к заболеваниям органов дыхания, в частности, бронхитам. В состав этого фрукта входит синефрин – вещество, которое положительно влияет на бронхи, потому помогает предотвратить обострение заболеваний.

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Киви – для "хорошей" крови

Этот плод по праву можно назвать природной поливитаминкой, ведь в его состав входят такие витамины, как А, группы В, С, Е, а также необходимые организму вещества – фолиевая кислота, антиоксиданты, клетчатка, растительный белок актинидин, пектины, флавоноиды и огромное количество органических кислот. Благодаря этому комплексу он способствует не только укреплению организма, но и повышает гемоглобин и помогает нормализовать уровень холестерина в крови.

Также киви лидирует среди остальных плодов благодаря своему "жиросжигающему" свойству. Так, в его составе есть энзимы, которые способны расщеплять жиры и помогают сжечь пару лишних килограммов. А за счет содержания кислот и клетчатки киви ускоряет пищеварения и очищение кишечника, что удваивает его эффективность.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие продукты бодрят не хуже, чем кофе.

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Автор
Екатерина Худобец Екатерина Худобец
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