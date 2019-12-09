Назван топ продуктов, которые улучшают память

Наш мозг работает усиленно и непрерывно, часто – на износ. Потому ему регулярно нужна подпитка в виде антиоксидантов, витаминов, минералов и жиров.

И эти вещества лучше всего питать из полезных продуктов, чем из биоактивных добавок. Ведь тогда они правильно усваиваются организмом, помогают повысить уровень энергии и способствуют выработке гормонов, которые улучшают концентрацию внимания и память, и ускоряют процессы обработки информации.

Терапевт-гастроэнтеролог Наталья Гордиенко рассказала MedOboz, какие супер-продукты обладают особым эффектом для нервной системы.

Мозг нужно подпитывать полезными веществами постоянно Joinfo

Свекла

В свекле содержатся антиоксиданты и "правильные" нитраты, которые в совокупности очищают кровь и нормализуют ее приток к мозгу.

Именно поэтому свекла помогает улучшить концентрацию и память. Более того, за счет углеводов свекла также способствует повышению уровня энергии, устраняя такие негативные состояния, как сонливость, апатия и пр.

Авокадо

Это суперфуд с высоким содержанием мононенасыщенных жиров, которые поддерживают стабильный уровень сахара в крови, помогают оздоровить кожу, волосы и ногти, а также питают сосуды, улучшая их эластичность.

Кроме того, авокадо богаты фолиевой кислотой и витамином К, которые улучшают когнитивные функции мозга, такие как концентрация и память.

Черный шоколад

Этот десерт увеличивает приток крови к мозгу, что тоже улучшает когнитивные функции. Он богат флавоноидами и обладает мощными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. А благодаря углеводам и кофеину он помогает взбодриться и повысить активность.

Чтобы ощутить все преимущества шоколада, выбирайте сорта, содержащие не менее 70% какао.

Лосось

В лососе содержится огромное количество омега-3 жирных кислот, которые могут помочь уменьшить рассеянность, улучшить память и повысить концентрацию.

При этом некоторые исследования показывают, что регулярное употребление лосося и других видов жирной рыбы помогают предотвратить или отсрочить возрастные дегенеративные изменения в нервной системе, что снижает риски развития деменции.

Орехи

Большинство видов орехов, а частности, грецкий, кешью и миндаль, богаты минералами, витаминами и антиоксидантами, которые помогают улучшить память, повысить концентрацию и внимание.

Поэтому горсть орехов на перекус – прекрасный вариант, особенно для тех, кто постоянно подвержен высоким ментальным нагрузкам.

Кокосовое масло

Пусть в наших широтах этот продукт не особо популярен, но к нему все же стоит присмотреться.

Так, кокосовое масло обладает мощными противовоспалительными свойствами и помогает улучшить память и когнитивные функции.

Попробуйте заменить привычное вам масло (сливочное или подсолнечное) на экзотическое кокосовое хотя бы частично. Например, при приготовлении выпечки, рыбы или заправок для салатов. Наверняка этот продукт вам понравится не меньше и войдет в ваш ежедневный рацион.

Ранее OBOZREVATELделился советами для тех, кто начинает худеть.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!