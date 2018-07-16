Назван топ-5 продуктов против старения

Наличие в рационе некоторых простых продуктов может предотвратить преждевременное старение кожи и позитивно повлиять на состояние организма в целом.

Так, портал "Страна здоровья" опубликовал топ-5 продуктов питания, которые помогут сохранить молодой внешний вид.

В соответственный список попали:

1. Рыба

Чтобы удержать в коже влагу, обязательно необходимы жиры. Лучший источник животного жира - рыба, которая содержит омега-3 жирные кислоты и антиоксиданты. Они тонизируют кожу и придают ей лучшей упругости и эластичности.

2. Кисломолочные продукты

Они содержат пробиотики - бактерии, которые необходимы для нормальной человеческой микрофлоры. Слаженная работа желудка и кишечника избавит от таких проблем, как акне, кожные аллергические высыпания, раннее появление морщин и заломов кожи.

3. Мед

Замена обычного сахара медом поможет в борьбе с избыточным весом. Этот натуральный продукт также нормализует гормональный баланс в организме, что позитивно сказывается на коже. Мед - кладезь витаминов и микроэлементов, которые способствуют омоложению.

4. Орехи

Орехи - еще один полезный источник жиров, на этот раз растительных. Рацион человека в идеале должен состоять из жиров как животного, так и растительного происхождения, и последних должно быть больше. Это подарит коже упругость, а также вернет румянец, ведь растительные жиры отлично действуют на кровеносную систему.

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5. Брокколи

Капуста брокколи содержит много железа и цинка, которые не дают шанса новым морщинам образовываться быстрее положенного. Также эти элементы способствуют быстрому заживлению ранок и трещин, обновлению клеток кожи.

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