Назван самый опасный продукт в мире

Употребление газированных напитков с сахарозаменителями серьезно повышает риск возникновения инсульта и слабоумия.

Ученые провели исследование, в результате которого выяснили, что самым вредным для человеческого организма продуктом можно считать диетическую газированную воду, передают "Аргументы и факты" со ссылкой на специалистов Американской ассоциации сердца.

Даже одна газировка "без сахара" способна увеличить риск инсульта и почти в три раза - риск развития слабоумия.

Вред этого напитка заключается в том, что вместо сахара в него могут добавлять различные искусственные подсластители.

Так, например, аспартам, попадая в организм человека, распадается на фенилаланин, аспарагиновую кислоту и метанол, которые являются токсичными для организма. Аспартам имеет свойство накапливаться в головном мозге и вызывать аномальную активность его нервных клеток.

Кроме того, он дает серьезное токсическую нагрузку на печень и способствует аккумуляции токсичных отложений в кишечном тракте.

Как сообщал MEDOBOZ, ученые также назвали самый полезный алкогольный напиток, который может защитить от рака и ряда тяжелых заболеваний.