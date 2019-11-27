Назван простой способ избежать распространенного рака

Употребление продуктов с большим количеством жира может спровоцировать развитие рака толстой кишки.
К такому выводу пришли ученые Ратгерского университета в США. О деталях их исследования сообщает портал EurekAlert.
По словам специалистов, ключевая роль в патологическом процессе принадлежит двум генам, которые присутствую в стволовых клетках кишечника.
Ученые назвали способ избежать рака толстой кишки
perm-open.ru
Как говорится в исследовании, гены HNF4A и HNF4G обеспечивают правильное функционирование слизистой оболочки кишечника. Они помогают сжигать жир, при этом обеспечивая энергией стволовые клетки.
Если же в пищевом рационе присутствует много жира, убеждают ученые, то количество постоянно делящихся стволовых клеток начинает увеличиваться, тем самым повышая риск развития опухолей.
Здоровое питание – один из эффективных способов профилактики онкологических заболеваний ЖКТ
cheltv.ru
Также отмечается, что колоректальный рак (толстой кишки) является третьим наиболее распространенным видом онкологического заболевания, которое диагностируют у мужчин и женщин в США. А согласно оценкам Американского общества рака, только в 2019 году такой диагноз будет поставлен примерно 101 420 американцам.
Таким образом, подчеркивают исследователи, здоровое питание является одним из эффективных способов профилактики онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта. И оно должно стать приоритетом для тех, кто не хочет столкнутся с диагнозом рака толстой кишки.
Как сообщал OBOZREVATEL, медики доказали, что употребление ряда продуктов может защитить организм от возможности развития рака.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "Питание" на OBOZREVATEL.