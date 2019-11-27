Назван простой способ избежать распространенного рака

Употребление продуктов с большим количеством жира может спровоцировать развитие рака толстой кишки.

К такому выводу пришли ученые Ратгерского университета в США. О деталях их исследования сообщает портал EurekAlert.

По словам специалистов, ключевая роль в патологическом процессе принадлежит двум генам, которые присутствую в стволовых клетках кишечника.

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Как говорится в исследовании, гены HNF4A и HNF4G обеспечивают правильное функционирование слизистой оболочки кишечника. Они помогают сжигать жир, при этом обеспечивая энергией стволовые клетки.

Если же в пищевом рационе присутствует много жира, убеждают ученые, то количество постоянно делящихся стволовых клеток начинает увеличиваться, тем самым повышая риск развития опухолей.

Здоровое питание – один из эффективных способов профилактики онкологических заболеваний ЖКТ cheltv.ru

Также отмечается, что колоректальный рак (толстой кишки) является третьим наиболее распространенным видом онкологического заболевания, которое диагностируют у мужчин и женщин в США. А согласно оценкам Американского общества рака, только в 2019 году такой диагноз будет поставлен примерно 101 420 американцам.

Таким образом, подчеркивают исследователи, здоровое питание является одним из эффективных способов профилактики онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта. И оно должно стать приоритетом для тех, кто не хочет столкнутся с диагнозом рака толстой кишки.

Как сообщал OBOZREVATEL, медики доказали, что употребление ряда продуктов может защитить организм от возможности развития рака.

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