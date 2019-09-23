Назван продукт, спасающий от рака и болезней сердца

Виноградные косточки имеют ряд полезных свойств. В частности, виноград с косточками рекомендуется есть людям, страдающим заболеваниями сердца.
Кроме того, этот продукт помогает предотвращать развитие рака, пишет "МедикФормум".
Этим эффектом обладают содержащиеся в косточках антиоксиданты. Например, в них присутствует токоферол, защитное действие которого на организм распространяется против клеток рака молочной железы, кожи или простаты.
Виноградные косточки также способны укреплять кровеносные сосуды и очищать кровь. Они содержат вещества, активизирующие кровообращение, и в этом качестве полезны в борьбе с выпадением волос.
Специалисты отмечают, что виноградные косточки обладают и противовоспалительными свойствами, поэтому полезны в лечении колита, гастрита, инфекций мочевыводящих путей и кишечника.
Иллюстрация
pexels.com
Как сообщал OBOZREVATEL, существует семь признаков, которые могут свидетельствовать о развитии онкологии. Медики рекомендуют своевременно обращать на них внимание.
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