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/ Здоровое питание

Назван популярный продукт, который вызывает рак

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Все продукты, которые мы регулярно употребляем в пищу, имеют влияние на состояние здоровья, при чем не всегда положительное. Так, многими любимое красное мясо способно провоцировать развитие злокачественных онкологических процессов, то есть вызывать рак.

"Мясо нужно есть обязательно: это источник белка и необходимых организму аминокислот, которые обеспечивают полноценную работу всех органов и систем. Однако и с ним нужно быть осторожнее: употреблять в разумных количествах, отдавать предпочтение более легким сортам, придавать "здоровой" обработке, а также "разбавлять" правильными продуктами", – рассказала MedOboz терапевт Наталья Гордиенко.

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Как известно, мясо, особенно тяжелые его сорта – красные, является высококислотным продуктом. То есть, его регулярное употребление приводит к повышению уровня pH в организме, а кислотная среда идеальна для развития различных воспалительных процессов, бактерий и онкоклеток.

"Чтобы предотвратить повышение уровня кислот, связанное с употреблением мясных продуктов, рацион должен быть богатым еще и на щелочные продукты, такие как фрукты, овощи (в том числе и корнеплоды), зелень, молоко, а также необработанные крупы", – отмечает врач, напомнив одно из правил здорового питания, согласно которому порция должна состоять из одной части мяса, одной части круп и двух частей фруктов-овощей.

Но кислотность – не единственная опасность, которая может притаиться в продуктах из мяса.

Так, в мясных консервах, а также всевозможных копченостях, колбасах и полуфабрикатах имеется еще и дополнительная угроза в виде красителей, агрессивных консервантов и усилителей вкуса. Они также способны приводить к нарушениям в организме (например, вызывать воспаление на слизистой, нарушать процессы обмена веществ и т.д.), которые все так же могут привести к началу необратимых злокачественных изменений.

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Кроме того, в сыром мясе могут оставаться частицы препаратов, которыми подкармливают животных на фермах (чтобы те быстрее росли и максимально набирали мышечную массу". Проникая в человеческий организм, они способны влиять на работу органов и систем, приводя к негативным последствиям, например, развитию аллергии и т.д. Поэтому любое мясо нужно придавать тщательной термообработке – в результате влияния высоких температур и влаги многие вредные компоненты испаряются или теряют свои свойства.

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Автор
Екатерина Худобец Екатерина Худобец
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