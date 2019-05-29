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/Здоровое питание

Назван действенный способ, как избавится от жира на животе

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Американские ученые заявили, что физические нагрузки способны уменьшить массу жира у людей старше 50 лет.

В Американском гериатрическом обществе отметили, что добровольцы в течение десяти недель занимались интервальными тренировками, передает Medicalxpress.

Добровольцы посещали тренировки три раза в неделю. Первое время интервальные тренировки длились в течение 18 минут. Постепенно их продолжительность увеличилась до 36 минут. Упражнения чередовались с периодами отдыха. Так, 40 секунд отводилось на физическую нагрузку, затем 20 секунд - на отдых. После чего следовала новая серия упражнений, а через 40 секунд – передышка, и так далее.

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В результате у четко следовавших инструкции людей жировая масса сократилась почти на треть. При этом добровольцы прибавили в мышечной массе.

Исследователи отметили важную особенность: десятинедельные тренировки значительно уменьшили массу жира на животе у мужчин, однако были менее эффективными для женщин. С чем это связано, ученые намерены выяснить в рамках новой работы.

Отмечается, что интервальная тренировка, которую практиковали добровольцы, может выполняться в домашних условиях. Для этого не требуется какого-то специального оборудования.

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Место
США
Теги
диетаожирениепитаниеспортеда
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Круглова Катюшка
Круглова Катюшка
Мoя искpенняя 6лагoдaрнoсть вcем тем, кто пoкaзал мнe пpeкpacный сaйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁v7nprsp Прocто пpoйдя oпpoс пoлyчила пoчти полугoдовyю заpплатy)) Пользуйтеcь, покa ecть вoзможнoсть=)
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