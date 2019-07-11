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/ Блоги - Здоровое питание

Наталья Самойленко
Наталья Самойленко
Диетолог Все статьи автора

Шесть причин есть черный шоколад

1.6т

Ем шоколад и другим советую! И я торжественно вам в этом признаюсь во Всемирный день шоколада!

Настоящий горький 70% шоколад - отличный источник антиоксидантов и минералов, он обладает массой полезных свойств! Регулярное употребление (регулярно - не значит “пачками”) горького шоколада сродни приему лекарства. Только шоколад - удовольствие гораздо приятнее.

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6 и больше плюсов в пользу черного шоколада.

Он:

1 Влияет на наше настроение

Шоколад содержит вещества Теобромин (которое заряжает энергией и снижает давление), Анандамид (бодрит и поднимает настроение), Фенилэтиламин ( попадая в организм, это вещество превращается в “гормон счастья” серотонин). Попадая в организм, эти вещества вызывают химическую реакцию, которая заставляет нас чувствовать себя самыми счастливыми на свете. Почти как любовь!

2 Суперский антиоксидант

Шоколад содержит так называемые полифенолы, которые снижают влияние на организм свободных радикалов, тем самым замедляя процессы старения.

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3 Защищает от сердечно-сосудистых заболеваний

Шоколад - источник веществ флавоноидов, которые помогают стимулировать кровообращение головного мозга, расширять сосуды и снижать давление. Можно смело утверждать, что шоколад помогает предупреждать и сдерживать прогресс атеросклероза.

4 Снижает уровень холестерина

Холестерин есть плохой, а есть и хороший. Плохой оседает на стенках артерий и является причиной образования бляшек. Шоколад уменьшает количество такого холестерина и повышает уровень хорошего.

5 Помогает бороться с диабетом

Шоколад повышает чувствительность к инсулину и контролирует уровень сахара в крови. Но учтите, что мы сейчас имеем в виду черный, не менее, чем 70%, шоколад.

6 Отличный источник Магния (который способен улучшать память), Меди, Калия и Железа.

И это далеко не все, за что мы можем быть благодарны шоколаду! Он также уменьшает скопление тромбоцитов, защищает нашу кожу от UF-лучей, а зубы - от кариеса, помогает при кашле и очень рекомендуем беременным.

Ешьте шоколад на здоровье! Но только 70%-ый черный, 20-30г и в первой половине дня

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Автор
Наталья Самойленко Наталья Самойленко
Источник
Источник: Instagram Натальи Самойленко
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